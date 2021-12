Kolín – Havířov 5:2

Lepší vstup do utkání si nemohli domácí přát. V osmé minutě přesně zacílil obránce Piegl, ani ne za minutu Síla. Kozlové byli v trháku a to samé se jim podařilo ve druhé polovině první třetiny. Nejprve navýšil jejich vedení Veselý, za minutu to byl Šafránek, který dal kolínským borcům klid do zbytku zápasu čtvrtou trefou. Hosté se nestačili divit.

Druhá perioda byla na branky výrazně chudší, padl jen jeden gól. Ten vstřelil domácí Veselý po další spolupráci se Šafránkem a Králem. Náskok pěti branek si domácí hýčkali až do konce druhé dvacetiminutovky.

FOTO: Dorostenci Kolína gól nedali, od Třebíče dostali čtyři branky

Závěrečná třetina se hrála spíše jen z povinnosti. Kolín vedl rozdílem pěti zásahů a nikdo na stadionu nepochyboval o tom, že si domácí uzmou další tři body do tabulky. O korekci skóre se postarali Pastor a Doktor, to ale nemohlo ubrat na radosti modrobílých barev. Havířov sice snížil, ale tři body zůstaly doma.

V neděli 5. prosince hrají kozlové opět, a zase to bude na jejich ledě. Od 17 hodin budou hostit tým Frýdku-Místku.

Branky a nahrávky: 8. Piegl (Matějček), 9. Síla (Petržilka, Niko), 15. Veselý (Miškář, Čáp), 16. Šafránek (Jankovský, Král), 24. Veselý (Šafránek, Král) – 48. Pastor (Doktor, Kadeřávek), 53. Doktor (Dostálek, Hudeček). Třetiny: 4:0, 1:0, 0:2.

SC Kolín: Strmeň – Čáp, Niko, Piegl, Váchal, Zorko, Čížek, Šalda – Šafránek, Jankovský, Veselý – Král, Miškář, Sklenář – Svoboda, Matějček, Krejčík – Síla, Petržilka, Morong.

AZ Heimstaden Havířov: Fučík – Chroboček, Hlaváč, Lytvynov, Kadeřávek, Pastor, Korím, Valenta – Damašek, Hrubec, Pechanec – Dostálek, Hudeček, Doktor – Kratochvíl, Bambula, Paś – Bednář, Mrva, Severa.