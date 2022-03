Obrovská. Když budu upřímný, tuto variantu jsem si tajně přál, ale byla to strašlivě těžká práce. Spadl nám všem ze srdce obrovská balvan. Po té úlevě proto přišla porážka od Poruby doma v posledním kole základní části. Ze všech to ale spadlo.

Nakonec jste se ještě prokousali do nadstavby. Berete to jako něco navíc?

Samozřejmě. Nadstavba byla nad plán. Každopádně tabulka soutěže byla strašně vyrovnaná a bylo jasné, že kdo se nedostane do nadstavbové části, půjde do play down. Pak jsme také v průběhu sezonu kalkulovali s tím, že bychom se mohli dostat do play off. To bylo v době, kdy se nám dařilo a byli jsme na vyšších příčkách. Ale věděli jsme, že jednou můžeme být dole a hned zase nahoře. Nadstavba byla plus.

Jak byste tedy sezonu zhodnotil jako celek?

Sezonu hodnotím jako nadstandardně úspěšnou. Před sezonou jsme hledali týmy, které pod sebe můžeme v tabulce dostat. A nikoho jsme nemohli najít. Pak to všem trochu ulehčila Kadaň, která odstoupila. Ale ostatní celky byly nesmírně vyrovnané a hrály výborný hokej. V soutěži nebyl žádný outsider, bylo to neskutečně vyrovnané a také to byl boj do posledního kola. Soutěž měla výbornou kvalitu.

Sezona byla nesmírně náročná po psychické stránce. Co se vám během sezony honilo hlavou?

To se nedá popsat. Byly i zápasy, že jsme vyhráli, ale vyhrály i ostatní týmy a už jsem si říkal, že to nezvládneme. Potom jsme naopak prohráli a padly i další celky. A pořád jsme žili. Pořád se to točilo, hlavně v závěru soutěže byly naše myšlenky strašlivé, to nepřeji opravdu nikomu, aby tohle zažil. Stres by velký.

Měl jste někdy chvilky, že jste si říkal, že to nezvládnete?

Musím se přiznat, že ano. Hlavně na začátku sezony, kdy se nám nedařilo získávat body a týmy nám utíkaly. Nevozili jsme body, hlavně z venku. Bylo toho moc, hodně aspektů. Byly i negativní myšlenky, ale u všech bylo vidět, že v záchranu věří a nakonec se to povedlo.

Vyměnili jste šest gólmanů během sezony. To je hodně nezvyklé…

Je to nezvyklé. Na začátku jsme měli dvojici Sejpal – Sajdl. Sajdl vyl vytěžován v Hradci, pak se zase famózně rozchytal Lukeš a byl v Hradci na hraně jedničky. Tam se spíše spoléhalo na Kiviaha, ale měl nějaké zranění. Pak jsme využili Strměně z Českých Budějovic. Ta výměna brankářů byla častá. Hledali jsme stále toho, kdo naši bránu zavře. Gólmani totiž hráli v celé sezoně ve všech týmech velkou roli. Ten kdo měl výborného gólmana, měl velkou šanci uspět. Ve finále se nám to povedlo a naši bránu zavřel i Kuzněcov.

FOTO: Jan Veselý na svých šestadvacet gólů: Je to další odraz v kariéře

Kdo byl hlavním tahounem mužstva nebo o koho se mohl tým opřít v těžkých chvílích?

Nechci nikoho jmenovat jednotlivě, to nejde. Ale víme, kdo byl tahounem, když se podíváme na nejlepší střelce nebo kanadské bodování. Každopádně jeden hráč by neudělal nic, potřebuje k tomu podporu ostatních spoluhráčů. Vyzdvihl bych činnost celého mužstva. První a druhá pětka střílely góly, další formace byly zase výborné v defenzivní činnosti. Když bych měl vypíchnout jednotlivce, tak by to byl Jan Veselý, který byl druhým nejlepším střelcem soutěže po základní části. Svým gólovým přínosem byl hodně platný. Ale nechci někoho opomenout, všichni přispěli k záchraně.

Výborní byli po celou sezonu fanoušci. Co byste na konci sezony vzkázal jim?

To byl náš šestý hráč. Fanoušci nás podporovali i na venkovních zápasech, vytvářeli nám parádní atmosféru. Do sezony ale zasáhl covid a s tím spojená opatření, takže fanoušci měli omezený přístup na stadion. A to nás mrzí. Kdo se ale na stadion dostal, tomu patří velký dík za podporu. Hrozně nám fanoušci pomohli a mají velký podíl na záchraně v Chance lize. Věděly to i ostatní týmy, měly obavu z nás i našich příznivců. To nám pomáhalo.

I v této sezoně jste úzce spolupracovali s Hradcem Králové. Jak velká byla pomoc od partnerského klubu?

Budu upřímný – bez pomoci Hradce Králové bychom sezonu takto neodehráli. Kdyby naše spolupráce s Hradcem nefungovala, sestoupili bychom. Ta spolupráce je už od loňska a pokud chceme být stabilní účastník této soutěže, potřebujeme k sobě takový klub. Jsme moc rádi že se nám s pomocí Hradce povedlo soutěž zachránit, snad je to všechno ku prospěchu věci. Prostě bez hradecké pomoci bychom hrát Chance ligu nemohli, je to výpomoc na všech frontách od hráčů až po sponzory, partnery.

Už nyní víte, do jaké míry se změní kádr na další sezonu?

To nevím, to je nyní hodně předčasné. Nějaká jednání už probíhají, něco je rozjednané, ale to se uvidí třeba do konce března. Pak se hráči dozvědí, s kým se počítá a s kým ne. Do jisté míry ke změnám v kádru asi dojde, ale jak velké změny to budou, to je hodně předčasné, na to je moc brzy.