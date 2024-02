Doposud se v letošním ročníku Chance ligy kolínským hokejistům proti Třebíči dařilo, vyhráli všechny tři zápasy, v nichž Třebíč urvala jediný bod. Přesto na tom byl soupeř Kozlů o patnáct bodů lépe. A také počtvrté zvítězili Kozlové, tentokrát brali po vyhraných samostatných nájezdech dva body. Velmi cenné!

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Frýdek-Místek | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Třebíč – Kolín 1:2 po nájezdech

Na rozuzlení základní hrací doba nestačila, pak ani následné prodloužení. V nájezdech byli úspěšnější Kozlové díky dvěma proměněným pokusům Chalupy. Dva body jsou výtečné vzhledem k vytoužené desáté pozici zaručující předkolo play off.

V první polovině úvodní části ustáli hostující hokejisté dvě oslabení, pak měli přesilovou hru i oni, ale také neuspěli. Po Vrhelově nabídce pálil Chalupa, ale gólman Mičán byl na místě a skvěle zasáhl. Poté, co Kolín ubránil i třetí přesilovku domácích, měla Třebíč obrovskou příležitost, ale Michálek netrefil odkrytou bránu a poslal puk jen do boční tyče. Každopádně aktivnějším týmem byli v první třetině hráči domácího celku.

Také ve druhé třetině byla parná mnohem větší snaha na straně domácích. Jenže kolínská obrana pracovala dobře, několik střel zblokovali obránci a co prošlo, to pochytal Soukup. A že měl hned několikrát opravdu co dělat, aby svůj tým podržel. Ve 25. minutě vyrazil dělovku, Dočekalova dorážka šla mimo. Pak napřáhl Matěj Svoboda, jehož prudká střela zasáhla kolínského gólmana, ten si ještě pohlídal případnou dorážku a hokejkou puk zametl do bezpečí. Gólu se diváci na stadionu ani u televizních obrazovek nedočkali.

Býchory hledají posily, patnáct hráčů odmítlo nabídku. Mužstvo povede Vaňkát

Stejně jako první dvě periody vypadala i ta poslední. Aktivita byla na hokejkách Třebíče, jenže ta narážela na precizní obranu a famózního gólmana Soukupa. Kolín vlastně vytěžil z minima maximum. Hosté dostali možnost dvojnásobné přesilové hry a to dokonale využili. Mucha dostal přihrávku zpoza brány, trefil ruku Mičána, ale na správném místě byl Kloz a dorážku usměrnil dokonale. Tlak domácích poté sílil, brankář Soukup byl pod palbou střel. Odolával až do konce 56. minuty, kdy jej překonal Ferda. Třebíč využila svoji sedmou přesilovou hru. Šedesát minut nerozhodlo.

Gól nepadl ani v prodloužení, takže přišly na řadu samostatné nájezdy. První, druhá a třetí série nic, ve čtvrté neuspěl domácí Dočekal, kolínský Chalupa dal. V páté proměnil i třebíčský Matyáš Svoboda, Štohanzl neuspěl. Podruhé se rozjel Chalupa, neuspěl, stejně jako Matyáš Svoboda. Nedali ani Kolmann a Psota, Ouřada byl rovněž neúspěšný, stejně dopadl Michalčuk. Do třetice Chalupa a gól. Matěje Svobodu vychytal Soukup a to znamenalo pro Kozly dva body.

„Jsme moc rádi za dva důležité body, které pro nás mají cenu zlata. Asi jsme celý zápas tahali za kratší konec. Naštěstí jsme využili přesilovku pět na tři. Bohužel jsme byli moc vylučovaní a proti tak silné přesilovce jako Třebíč má, bylo jen otázkou času, kdy nějakou využijí. I tak jsme moc rádi za dva body a jedeme domů,“ řekl krátce po utkání gólman kolínského týmu Jakub Soukup.

Zápas přenášela v přímém přenosu Česká televize. „To, že to bylo v TV, jsem osobně ani nějak nevnímal. Samozřejmě jsem věděl, že doma všichni koukají, tak jsem rád že jsme vyhráli a mohli se trochu ukázat,“ culil se brankář Kozlů.

Další utkání sehrají kolínští hokejisté v sobotu na svém ledě, od 16 hodin přivítají Litoměřice.

Branky a nahrávky: 56. Ferda - 49. Kloz (Mucha), rozh. nájezd Chalupa. Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1.

SK Horácká Slavia Třebíč: Mičán – Štebih, Baláž, Vodička, Furch, Poizl, Kříž, Bořuta – Vodný, Bittner, Psota – Dočekal, Malý, Ferda – Matyáš Svoboda, Matěj Svoboda, Michálek – Ondráček, Kučera, Michalčuk.

SC Marimex Kolín: Soukup – Hampl, Gaspar, J. Šedivý, Kolmann, Piegl, Němec, Naar – Vrhel, Štohanzl, Chalupa – Mucha, Kloz, Ouřada – Síla, Morong, Lang – D. Šedivý, Skořepa, Gajda.