Ústí n. L. - Kolín 2:3 pp

Na domácí úspěchy nedokázali hokejisté Kolína většinou navázat u soupeřů. Nyní se jim to ale povedlo a vyválčili dva body. Vedli dva nula, nakonec dospěl zápas do prodloužení. A v něm si užil svou chvilku slávy Václav Čížek, který proměnil nařízené trestné střílení.

Začátky venkovních utkání nebyly většinou ze strany Kolínských zdařilé. Jenže tentokrát kozlové chytili slinu hned v úvodu. Podařilo se jim totiž proměnit hned první přesilovou hru. Veselý objel s pukem bránu, vyjel před gólmana Cikánka a z úhlu jej prostřelil. Ještě veseleji bylo hostům o další tři minuty později. Spletitou situaci vyřešil razantní dorážkou Jankovský, který tak Kolínu vystřelil dvougólové vedení. Jiný gól úvodní třetina nenabídla.

To, co se povedlo hostům v první části, předvedli v prostřední dvacetiminutovce také hosté. Po necelých čtyřech minutách po rychlém výpadu snížili a za tři minuty stav srovnali. Těsně před vyrovnávací brankou jel sám na gólmana kolínský Veselý, ale neuspěl. S nerozhodným stavem se nehodlali hosté smířit a vytvořili si tlak. Jenže Krejčík napálil tyč a Čáp střílel těsně vedle. Nerozhodné skóre vydrželo i přes snahu obou týmů do konce třetiny.

ROZHODNĚTE: Kdo byl nejlepším podzimním střelcem Kolínska?

Velice aktivní byli kolínští hokejisté také v závěrečné periodě. Jejich šance ale stále likvidoval výborný Cikánek. Odolal také Lukeš. Branka nepadla a šlo se do prodloužení.

Do něj vstupovali hosté v oslabení, neboť na konci základní hrací doby udělali chybu při střídání a dostali dvě minuty za příliš mnoho hráčů na ledě. Nejprve měli obrovské štěstí, když si domácí borci položili gólmana Lukeše, ale puk za jeho záda nedostali. Na konci třetí minuty dostal Kolín možnost rozhodnout z trestného střílení. Druhý bod přisoudil kozlům zkušeně Čížek.

„Buďme pokorní. Chtěli jsme tři body, máme dva a ty bereme,“ hlesl po utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Jeho tým promarnil vedení dva nula po první části. „Po první části jsme soužili po třech bodech. Zpětně jsme ale rádi za ty dva. Navíc jsou to body s přímým konkurentem v boji o záchranu. Ve druhé třetině jsme jeli dvakrát sami na branku, ale po druhé této situaci jsme hned za pět vteřin inkasovali. Tam jsme to podcenili, špatně jsme prostřídali a spadla nám hlava. Nebyli jsme plně koncentrovaní. Bohužel, tohle hokej přináší,“ vyprávěl kouč kolínských hokejistů. „Ve třetí třetině to byl boj o to neudělat chybu. To bylo důležité.“

Šlo se do prodloužení, Kolín šel do něj v oslabení. Kvůli špatnému střídání. „Zvolili jsme na přesilovku pět útočníků a když jsme pak střídali, hráči se nedohodli. Byl to průšvih, v prodloužení měli domácí obrovskou šanci, kdy to tam leželo v brankovišti. To jsme ustáli a pospíchali jsme do úniku. Čížkovo trestné střílení už je bez komentáře. Byl pro nás jasná volba a já jsem věděl, že promění,“ popsal důležité momenty Petr Martínek.

Kolín hraje o víkendu hned dva zápasy. V sobotu hostí Havířov, v neděli pak Frýdek-Místek. Oba mače budou mít úvodní buly v 17 hodin.

Branky a nahrávky: 24. M. Tůma (D. Tůma), 28. Mareš – 6. Veselý (Šafránek, Čáp), 9. Jankovský (Svoboda, Miškář), 63. Čížek (TS). Třetiny: 0:2, 2:0, 0:0, - 0:1.

HC Slovan Ústí nad Labem: Cikánek – Drtina, Havránek, Trefný, Záruba, Brož, Mareš, Chalupa – Trávníček, Vrdlovec, Bláha – M. Tůma, Raška, D. Tůma – Hajný, Grim, Žolobov – Bernat, Soukup, Simon.

SC Kolín: Lukeš – Piegl, Čáp, Šalda, Niko, Zorko, Čížek, Váchal – Veselý, Šafránek, Král – Jankovský, Miškář, Krejčík – Sklenář, Matějček, Svoboda – Síla, Zumr, Petržilka.