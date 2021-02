Hráči se ještě nerozkoukali, většina z nich si ještě nesedla na střídačce a už byly ruce kolínských hokejistů nad hlavou. Obránce Husa ukázal, proč je nejproduktivnějším obráncem v celé soutěži. Napřáhl, vystřelil a mířil naprosto dokonale. Hosty zmrazil, ale ne nadlouho.

Poruba se nehodlala s těsným náskokem domácích rozhodně smířit. A pořádně přiložila pod kotlem. V obranném pásmu Kozlů bylo pořádně horko. Div že se netvořily kaluže z tajícího ledu. Ale defenziva Kolína v čele s brankářem odolávala. Hosté sice hodně bruslili, byli na puku, ale ohrožení Sejpala nebylo tak časté. Kolín držel po první části nulu na kontě obdržených gólů.

S těmi se roztrhl pytel v prostřední periodě, padlo jich pět. A byli to opět domácí, kdo skóroval jako první. Mezi střelce se zapsal Jankovský. Jestliže Husa dal úvodní branku po třiceti vteřinách, Jankovský to ve druhé části stihl ještě o sedm sekund dříve. Hráči Poruby se rozjížděli pomalu. Ale o co měli pomalejší nástupy do třetin, o to větší pak nasadili tempo. Bylo přímo strhující. A během pouhých pěti minutu bylo vyrovnáno. Domácí se ubránili v přesilovce soupeře, ale při následné hře pět na pět hosté pokračovali v náporu. Sejpala prostřelil zblízka Špaček. Ve 33. minutě se Poruba dostala do přečíslení, Szathmáry až před kolínského brankáře, tomu udělal blafák a zasunul puk do brány.

To mohlo s Kolínskými zamávat. Jenže elitní kolínská lajna znovu předvedla, v jaké hraje formě a že jí góly nejsou cizí. Své střelecké představení letošní sezony přetavil kapitán Šafránek ve svůj jubilejní dvacátý gól. Kozlové tedy udeřili a zase byli o malinký krůček před protivníkem. Ovšem jen chviličku. Po necelých třech minutách byl stav opět nerozhodný. Vyloučení Štohanzla potrestal dělovkou Korkiakoski. Po čtyřiceti minutách bylo srovnáno.

Udeřit potřetí během první minuty po nástupu do třetiny se Kozlům nepovedlo. A to i přesto, že si z druhé části přinesli přesilovou hru. Tu hosté ubránili a hned se vrhli před Sejpala. Ten dlouho odolával pokusům hokejistů Poruby. Inkasoval až v 51. minutě a to se hosté dostali poprvé v zápase do vedení. Střelu Kozáka tečoval přesně do růžku Stloukal. Nutno poznamenat, že to domácí soupeři hodně usnadnili. V té době totiž hráli hosté přesilovku pět na tři. Navíc Kozlové přišli o dva borce na deset minut. Osobní tresty vyfasovali během minuty Jankovský za nesportovní chování a Zumr za vražení na hrazení.

Přestřelka nebrala konce a rovněž Kolín dokázal manko vymazat. A bylo to v přesilové hře. Před brankou nezpanikařil Krejčík a pokořil brankáře Foltána počtvrté. Do konce zbývalo šest minut.

Vítěznou branku měl na hokejce kapitán Šafránek. Za sekání nařídili rozhodčí trestné střílení, ale kolínský kanonýr tentokrát selhal. V závěru základní hrací doby byli Kozlové hodně aktivní, misky vah se jim ale na svoji stranu překlopit nepodařilo.

Prodloužení branku nenabídlo a šlo se na nájezdy. Prvních pět borců uspělo, zbylých pět ne. Na straně domácích proměnili Šafránek, Král a Krejčík, na straně Poruby Jáchym a Korkiakoski.

Sečteno, podtrženo. Kolín získal dva body do tabulky a na dvanácté Ústí nad Labem ztrácí pět bodů. Kanadské body si připisovali nejproduktivnější hráči Kozlů. Zdeněk Král ke svým dosavadních jednadvaceti asistencím přidal další čtyři. Takže byl u všech branek svého mužstva.

V sobotu jede Kolín na led předposledního Šumperku.

Kolín - Poruba 5:4 po nájezdech

Branky a nahrávky: 1. Husa (Šafránek, Z. Král), 21. Jankovský (Z. Král), 34. Šafránek (Z. Král, Jankovský), 54. L. Krejčík (Z. Král) – 27. Špaček (Toman), 33. Szathmáry (Stloukal, Kozák), 37. Korkiakoski (Stloukal, Špaček), 51. Stloukal (Kozák). Třetiny: 1:0, 2:3, 1:1.



SC Kolín: Sejpal – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Zdeněk, Muška – Jankovský, Z. Král, Šafránek – Semirád, L. Krejčík, Zumr – Síla, Štohanzl, Petržilka – Kozák, Mašín, Němec – Kopecký.



HC RT TORAX Poruba 2011: Foltán – Szathmáry, Žovinec, Urbanec, Kozák, T. Voráček, Pastor, Rudl – Hudeček, Sikora, Korkiakoski – T. Jáchym, Stloukal, Brodek – Hotěk, Endál, Špaček – Toman, Kanko, Pořízek.