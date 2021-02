„My tu šanci musíme živit, dokud to půjde. Pevně věřím, že uděláme maximum pro to, abychom Porubu zdolali. Něco jsme si o posledních zápasech řekli a nyní je na hráčích, jak zabojují,“ řekl před středečním střetnutím kolínský kormidelník Petr Martínek.

Motivace se nyní hledá asi dost složitě. Ale pokud je stále šance, i když je opravdu maličká, musí se o ni rvát. „Já doufám, že kluci motivaci mají. Já ji mám pořád. A doufám, že se to přeneslo i na kluky,“ říká odhodlaně kouč Kolína.

Jenže Kozlové musí rozlousknout hodně tvrdý oříšek. Poruba je s dvaapadesáti body na šestém místě tabulky soutěže. A je jedním z těch týmů, které mají ambice na postup do extraligy. A to je výzva. „Budeme hrát aktivně a uvidíme, jak to dopadne a jestli to byla správná taktika. Naše hra musí být ale vyvážená. Nechceme někam zalézt a čekat, co s námi soupeř udělá. Chceme být aktivní a hrát dobrý hokej. Jak to dopadne, to se uvidí,“ uvedl kouč Martínek.

V minulých zápasech chyběl Kolínu útočník Stehlík, který je stále nemocen. Proti Porubě nenastoupí ani Jan Veselý. „Do konce sezony byl odvolán do Hradce Králové, takže už ho v této sezoně mít nebudeme. Bohužel to tak je. Ale budeme se prát ve složení, v jakém jsme. Ostatní hráči by měli být fit,“ dodal kolínský trenér.

Kolínu patří s pětatřiceti body čtrnáctá příčka, na dvanáctý flek zaručující předkolo play off ztrácí nyní sedm bodů. Do konce základní části zbývá pět kol.