Kozlové pod svá křídla totiž od nadcházející sezony vezmou nejen tradiční posilovnu v útrobách zimního stadionu, ale i tu druhou, která byla do teď využívaná pro komerční účely.

"Je nám líto, že dlouholetý nájemce o posilovnu na zimním stadionu přišel, ale prostory jsme nutně potřebovali. Vzhledem k neustále se zvyšující mládežnické základně to byl nutný krok. Prostory bývalé komerční posilovny bude využívat pouze mládež. Bude se jednat o bezčinkovou tělocvičnu. Kapacitně jsme v té původní už nemohli fungovat. A navíc v ni cvičilo leckdy i třicet dětí mezi činkami, což bylo na hraně s bezpečností,“ řekl prezident SC Kolín Luboš From.

Původní posilovna zůstane stále posilovnou, s činkami. Budou ji využívat hráči dorostu a všichni starší. Mládež bude využívat právě nové prostory bez činek. "Tím, že nám neustále narůstá počet dětí, to nešlo jinak řešit. Chtěl bych tímto poděkovat vedení SMSK Kolín a potažmo vedení města za podporu a zároveň se svým způsobem omluvit bývalému nájemci posilovny,“ vzkázal Luboš From, který se nyní už několik let stará o chod hokeje v Kolíně.

SC Kolín organizuje 14 mládežnických týmů. Kromě dospěláckých A a B týmů, to jsou mužstva juniorů, dorostu, 9. třída, 8. třída, 7. třída, 6. třída, 5. třída, 4. třída, 3. třída, 2. třída, 1. třída a nábor.