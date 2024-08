Kolín – Tychy 4:1

Po dvou porážkách se oklepali a na závěr Memoriálu Pavla Zábojníka ve Zvolenu zvítězili. Už ve třetí minutě se mezi střelce zapsal Aubrecht, další gól padl v prostřední třetině. Poláci vyrovnali, ale Kolín reagoval hodně rychle. Za minutu poslal Kozly znovu do vedení Síla, za další dvě minuty přidal pojistku Skořepa. Když se pak trefil ve třetí minutě třetí třetiny Gajda, nebylo o vítězi pochyb.

„Do zápasu jsme šli s tím, že musíme hrát jinak než proti Budapešti, to utkání se nám nepovedlo. Hráči měli mítink, něco jsme si řekli k soupeři a na kluky jsme apelovali, aby předvedli úplně jiný výkon. A to se povedlo. V zápase jsme dominovali, vítězství si ceníme a jsme spokojeni. Ale zase to nepřeceňujeme, je to jen příprava,“ uvedl k zápasu jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Ten zhodnotil i celý turnaj ve Zvolenu. „Hodnotíme to jen pozitivně. Výborná organizace, parádní ubytování, všechno na TOP úrovni. A také výborní soupeři. Naší kaňkou na turnaji je výkon s Budapeští. Jinak jsme překvapili i domácí tým, hodně nás chválili, ale pak jsme si to trochu pokazili. V posledním zápase jsme to napravili, všichni jsou zdraví a odjíždíme spokojeni. Všechno bylo na špičkové úrovni,“ uvedl Martínek.

Branky a nahrávky: 34. Gościński (Kucharski, Ciura) – 3. Aubrecht (Kloz), 35. Síla (Tůma), 37. Skořepa (Sýkora, Lang), 43. Gajda (Moravec, Tůma). Třetiny: 0:1, 1:2, 0:1.

SC Marimex Kolín: Soukup – Piegl, Sýkora, Křepelka, Husa, Hampl, Aubrecht, Tůma, T. Moravec – Lang, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Kloz, Všetečka – Gardoň, Malínek, Síla – Gajda, Handl, Švec.