Kolínu patří devátá pozice neúplné tabulky, má dvaašedesát bodů. Na čtrnácté Ústí nad Labem má náskok pouhých čtyř bodů. A směrem nahoru? Ztrácí jen dva bodíky na šestý Frýdek a pět bodů na pátý Sokolov. Vyrovnanost tabulky je opravdu neskutečná.

Kolín hraje v úterý na ledě soupeře. V úterý od 17.30 hodin se představí v Třebíči, který je v tabulce s osmdesáti čtyřmi body na druhé příčce. Kolín si ponese do zápase stejně jako domácí celek vítězství z minulého kola.

Soustředění zakončili vítězně. Kanonýr Jícha dal oba góly Velimi

„Je to jeden z lídrů soutěže. Jsou výborní, ale v této soutěže se už všechny celky přesvědčily o tom, že každý může porazit každého,“ má jasno trenér kolínského mužstva Petr Martínek. „My pojedeme k soupeři s otevřeným hledím a s dobrým pocitem dobře odvedené práce v poslední třetině zápasu s Benátkami. A to je třeba přenést do dalšího zápasu,“ uvědomuje si Martínek. „Pojedeme do Třebíče bojovat a pokusit se zase urvat nějaké body,“ dodal kolínský lodivod.

Kolín dal v obou předešlých vzájemných zápasech Třebíči po jednom gólu. U soupeře prohrál 1:4, doma těsně 1:2.

Tým trenérů Jana Šťastného a Petra Martínka sehraje v tomto týdnu ještě jedno utkání a opět to bude venku. V pátek zajede na led Prostějova. Tam utkání začne v 17 hodin.