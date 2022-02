Hokejistům Kolína se v poslední době na jejich ledě nedaří. Z posledních třech domácích duelů urvali jediný bod. To bylo právě v sobotu, kdy vedli nad Šumperkem jedna nula, ale hosté srovnali a nakonec získali druhý bod v prodloužení. „Byla to válka. My jsme ale naše fanoušky nepotěšili,“ vyprávěl po sobotním mači kolínský kormidelník Petr Martínek.