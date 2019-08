KoBra Praha – Kolín 5:1

„Začali jsme se dobře, byli jsme odvážní. Měli jsme i šance. Soupeř pak využil jedné naší chyby při zaváhání v rozehrávce. Pak začal druhou třetinu přesilovkou, dostal se do obrovského tlaku. Najednou jsme byli jak malé děti. Každý lítal někde, nikdo nedodržoval herní systém. Ta třetina byla z naší strany špatná. Na druhou stranu je to hodně poučné pro ty kluky. Viděli, že takto se to nesmí dělat,“ uvedl Petr Martínek.

Kozlové první zápas nakonec prohráli. V celkovém účtování 1:5. Utekla jim především druhá třetina, kde to byl jeden velký kolotoč.

„Mladí hráči ještě určitě dostanou prostor se ukázat. Nedělám z tohoto závěry. Na druhou stranu ty, co si do týmu nevybereme, nechceme blokovat dlouho, aby si mohli najít jiný tým. Ještě v příštím týdnu budeme některým hráčům dávat volno, abychom měli s kolegy možnost rozhodnout se,“ doplnil Martínek k sestavě Kolína.

Branky: 11. Slanina (Drahorád), 22. Hrubý (Slanina), 26. Drahorád (Semrád), 37. Tondr (Plíhal), 39. Mucha (Hrubý, Drahorád) – 39. Kysela (Procházka, Martínek R.). Vyloučení: 5:4. Využití: 0:0. Oslabení: 0:0. Třetiny: 1:0, 4:1, 0:0.

Kolín: Sejpal (od 31. Martínek O.) – Březina, Jelínek, Havelka, Krejsa, Nutil, Křeček – Procházka, Martínek R., Kysela – Netušil, Kozák, Němec – Beran, Pilný, Černý – Hladík.