„Bylo otázkou času, kdy se sezona ukončí,“ počítal s opakováním scénáře z loňska třeba trenér „áčka“ mělnického Junioru Libor Stinka. Zatímco před rokem stihl s týmem kompletní základní část krajské ligy a stopka přišla až v té vyřazovací, sezona 2020/2021 byla přerušená zhruba měsíc po startu. V případě Mělníka to znamenalo pouhé tři odehrané zápasy, zbylé celky z šestnáctky na tom byly plus minus podobně.

Zatímco pro mužské amatérské týmy vnímá trenér Mělníka delší výpadek jako nepříjemnost, u mládeže prý může být dohnání téměř kompletní sezony problémem. „Co to s hokejem udělá, ukáže čas,“ netroufá si Stinka odhadovat konkrétní dopady. „Mrzí nás to, ale chápeme, že zdraví je na prvním místě. Přejeme si, abychom mohli co nejdříve na led, začít sportovat, trénovat a dělat, co nás baví,“ dodal.

Podle předsedy sportovně-technické komise středočeského hokeje Jakuba Krále bylo odpískání soutěží nevyhnutelným krokem. „I kdyby se opatření uvolnila okamžitě, tak třeba v krajské lize stejně nejsme schopní v původních termínech odehrát alespoň padesát procent utkání, což je jedna z podmínek pro nárok na účast vítězného družstva v kvalifikaci o druhou ligu,“ osvětlil Jakub Král.

Realizovatelná podle něj nebyla ani zvažovaná varianta posunutí termínů pro dohrání soutěží, vykoupené v krajské lize mužů třeba i neúčastí vítěze ve zmíněné kvalifikaci. Důvodem je komplikovaná situace na mnoha zimních stadionech.

„U některých už nyní víme, že led už bohužel v letošní sezoně mít nebudou, spousta dalších nyní balancuje na hraně. I v případě budoucího uvolnění opatření se v přísnějších režimech nepočítá s možností komerčního provozu, ale pouze s případnou organizovanou činností, což je pro některé provozovatele bez kompenzačních prostředků logicky neřešitelná situace a nemohou si ji ani při nejlepší vůli dovolit. Řešili bychom tedy stejně nucené odhlášení družstev ze soutěží,“ objasnil.

I když další boje o mistrovské body přinese nejdřív až nová sezona, mohly by si některé týmy podle Krále přece jen zahrát i dříve. „Pokud to epidemická situace a vládní nařízení umožní, ihned nabídneme všem družstvům a věkovým kategoriím, přihlásit se do uzpůsobené organizované soutěže. Ty jsou důležité i v návaznosti na třetí stupeň „PSA“, kdy by měla být dovolena organizovaná činnost, ale například přátelská utkání ne,“ upřesnil Jakub Král s tím, že ve hře by tak byla například varianta herního modelu do konce dubna, případně i června pro družstva, která budou mít zájem a hlavně možnost mít v té době k dispozici led.

„V současné situaci je ohledně soutěží bohužel složité cokoli předvídat. Proto už nějaký čas apelujeme, a vnímáme jako nejdůležitější, vrátit zejména děti na zimní stadiony, na sportoviště obecně, a to i za předpokladu zvýšených opatření. Bohužel zatím marně,“ uzavřel Jakub Král.