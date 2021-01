„Tohle není svátek hokeje, ale pohřeb,“ utrousil před středečním střetnutím trenér kolínského mužstva Petr Martínek (malý snímek).

Svatá pravda. Jenže co naplat, situace je taková a nedá se s tím nic dělat. Fanoušci tak budou muset sledovat počínání svých oblíbenců na dálku.

Kladno je jasným favoritem. To je předem jasné. „To je pravda. Ale to může být naše výhoda,“ přemýšlí nahlas kouč kolínských Kozlů.

Na zápas se tak nyní mohou těšit jen hokejisté a realizační tým. „Těšíme se moc. Bohužel to ale bude bez lidí na zimáku. Nic s tím neuděláme. Uvidíme, s čím na nás Kladno vyrukuje,“ uvedl Martínek.

Rozdíl v tabulce Chance ligy není až tak propastný. Kladno je třetí a doposud nasbíralo osmadvacet bodů. Kolín je třináctý, na kontě má o deset bodů méně. „My se rozhodně nebojíme. A to jsme ještě mohli mít o šest bodů více. Ale není třeba se v tom pitvat,“ konstatoval kolínský kormidelník.

Před vánoční pauzou se Kolín výbornými výkony i výsledky odrazil ode spodních pater tabulky. A na to by chtěl navázat. „Ty zápasy nám vyšly. Na tyto výsledky bychom rádi navázali. Nebude to ale jednoduché, utkání poběží v rychlém sledu. Bude to nyní jako play off,“ řekl kouč kolínského mužstva. „Bude to hodně náročné, pro nás to bude zkouška ohněm, co vydržíme.“

Kolínský tým bude proti Kladnu téměř kompletní. „Až na jednu výjimku jsme všichni. Snad budeme dobře připraveni na tento zápas a další utkání v rychlém sledu. Abychom hráli důstojnou roli v další části sezony,“ řekl Martínek.

Hned jedenáct utkání mají na programu v lednu kolínští hokejisté. Vyjma tohoto týdne, kdy se do zápolení na ledě pustí až ve středu, budou vždy hrát třikrát týdně pondělí – středa – sobota. Co vše Kozly v lednu čeká? Pět zápasů na domácím ledě a šest výjezdů.

V sobotu čeká Kozly výjezd do Frýdku-Místku, který pak budou v polovině ledna hostit ještě v domácí odvetě. Kromě toho budou kolínští hokejisté hostit Přerov, Benátky nad Jizerou a Havířov, vyjedou ještě do Prostějova, Vsetína, Třebíče a Ústí nad Labem. „Samozřejmě, to je otázka, co s námi taková porce zápasů udělá. Budeme hrát celý leden de facto třikrát v týdnu. Uvidíme. Myslím, že kondičně jsou kluci dobře připraveni,“ dodal kouč Petr Martínek.

Středeční utkání začne v 18 hodin.

Zápasy Kolína

ST 6. 1. Kolín – Kladno

SO 9. 1. Frýdek-Místek – Kolín

PO 11. 1. Litoměřice – Kolín

ST 13. 1. Kolín – Přerov

SO 16. 6. Prostějov – Kolín