Poslední tři utkání roku 2020 kolínští hokejisté v Chance lize vyhráli. Po domácích vítězstvích nad Vrchlabím a Ústím nad Labem obrali o všechny tři body i pražskou Slavii. V Edenu vyhráli 5:3.

David Šafránek (v modrém) při utkání se Žďárem nad Sázavou. | Foto: Jan Kobzáň

"Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Fantasticky jsme vstoupili do utkání. V první třetině jsme dominovali. V té druhé převzala otěže Slavia. My jsme neproměnili nějaké šance, a když domácí snížili na 2:4, ztratili jsme hlavy a přestali jsme hrát to, co jsme chtěli. Do třetí třetiny jsme ale šli ještě s jednobrankovým náskokem. A do ní jsme zase nastoupili fantasticky. Neuvěřitelnou bojovností, nasazením a poctivou prací jsme vedení 5:3 udrželi,“ řekl po utkání trenér Kolína Petr Martínek.