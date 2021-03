Měli velkou chuť vyhrát poslední zápas sezony, aby si nepokazili reputaci po vydařené sezoně. To se jim ale nepovedlo a v derniéře podlehli na svém ledě Třebíči 3:6. Reputaci si možná pokazili výsledkem, ale výkonem rozhodně ne. Naopak – Kozlové jako nováček soutěže zaslouží za celý ročník velký respekt.

Smutná derniéra. Kolínští hokejisté padli doma s Třebíčí | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Spokojený byl po posledním utkání i trenér Kolína Petr Martínek (malý snímek). „Je to pořád stejná písnička. Děláme hrozné individuální chyby a to nás sráží. Já jsem ale jinak s výkonem spokojený. Rvali jsme se až do úplného konce. A to s týmem, který byl nějakou dobu na špici soutěže,“ těšilo kolínského kouče. „Sahali jsme po bodech, ale nevyřešili jsme nešťastné situace na konci. Byli jsme vyloučení, dostali jsme další trest za protesty. Tam jsme si zápas prohráli,“ vypíchl důležité momenty střetnutí Martínek. „I ve slepené sestavě jsme si zasloužili bodovat, ale na to se nehraje. Třebíč dala více gólů a vyhrála. Byli jsme ale důstojným soupeřem a neudělali jsme ostudu,“ přidal kouč.