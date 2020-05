„Na fanoušky se těšíme a už teď je zveme,“ řekl mimo jiné v rozhovoru kouč Petr Martínek, který povede svoji družinu dál.

Klub přijal nabídku hrát Chance ligu. Oslava byla?

Definitivně se rozhodlo až v pátek. Vedení klubu narychlo svolalo trenéry, poseděli jsme a bylo to moc příjemné. Byla to taková třešnička na dortu toho dne.

A co vaše klubová hymna „Cukrářka“? Zazněla také?

Zazněla. A dokonce vícekrát (smích).

Pro celý klub je to obrovská výzva, čeká vás hodně tvrdé práce…

Už teď nás to stálo spoustu práce. A teď nás čeká další a hlavní práce, sestavování kádru. Nebude to nic lehkého, ale je to prostě obrovská výzva.

Jak se těšíte na první ligu vy osobně?

Já se těším moc. Chceme hrát v soutěži důstojnou roli, nechceme připustit, aby to byla jen jednoroční epizoda. Uvidíme, co nám následující sezona přinese a že to bude pokračovat i dál. S pomocí města a sponzorů bychom mohli přivést některé zajímavé hráče.

Už máte nyní jasno, koho do mužstva přivedete nebo je to hodně předčasné?

Je to hodně předčasné, ale nějakou představu máme. Příští týden už by se mohl někdo z nových hráčů představit u nás v týmu. Hráče máme vytipované. Pro Kolín by to mohla být hodně zajímavá jména, snad to dobře dopadne.

Natěšení jsou asi nejen všichni v klubu, ale hlavně fanoušci. Ti sledovali s velkým napětím, zda první ligu vezmete nebo ne…

Měli jsme už nejlepší fanoušky ve druhé lize. Možná i proto jsme přijali tuto výzvu. Já bych si moc přál, aby se vrátily doby, kdy chodilo na zápasy dva a půl tisíce lidí. Samozřejmě se to bude odvíjet i od toho, jak budeme hrát. Moc bych si přál, aby si to fanoušci užili, aby chodili v hojném počtu a aby nám hodně fandili. Už teď se na ně hodně těšíme a všechny je moc zveme na stadion.