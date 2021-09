Jaká byla letní příprava před startem nové sezony?

Myslím, že proběhla co se týče tréninkových dávek podle toho, co jsme si předsevzali. Všechno jsme splnili podle plánu. Bohužel jsme ale měli v přípravě několik zraněných hráčů a ani jednou jsme nemohli k zápasu nastoupit v ideálním složení. Nikdy jsme nebyli kompletní. Na druhou stranu všichni, kteří nějaké zranění měli, už jsou připraveni zasáhnout do hry. Poslední týden jsme trénovali kompletní a mohli jsme se věnovat tomu, co nás v sobotu čeká.

Kádr doznal oproti minulému ročníku mnoha změn. Jak silný bude, to ukáže až sezona. Věříte, že bude kádr silnější než ten minulý?

My musíme doufat, že to tak bude. Hráči nám něco předvedli v přátelských zápasech a teď uvidíme, jak to půjde v mistrákách. Díky rozšířené spolupráci s Hradcem Králové přišli noví hráči právě z tohoto klubu a my věříme, že společnými silami s Hradcem zachráníme Chance ligu, aby byla v Kolíně i do budoucna.

Někteří hráči po sezoně z různých důvodů skončili. Kdo z nich bude nejvíce chybět?

To ukáže až čas. Někteří skončili proto, že by kvůli práci nebo škole nestíhali. Nikdo neskončil z výkonnostních důvodů. Teď se ukáže, zda noví hráči nahradí ty předešlé. A zda získají rychle kolínského ducha a kolínské srdce. Věřím, že všichni budou bojovat za Kolín.

Do koho z nových borců naopak vkládáte největší naděje?

Když se podíváme na soupisku, zjistíme, že přišlo hodně zkušených hráčů. Nechci jmenovat jedince, já sázím na týmového ducha. Přeju si, aby kluci zapadli a rvali se za Kolín. Chceme naplnit naše ambice a noví hokejisté nám v tom snad pomůžou.

Ožehavým tématem v každém hokejovém týmu je post brankáře. Máte před sezonou pevně danou pozici jedničky?

Gólman je vždy otázkou až na prvním místě. Je to vždy ožehavé téma. Ale my jedničku danou nemáme. Bude také záležet na tom, koho nám pošlou z Hradce Králové, takže to třeba budeme řešit až v den zápasu. A také jak se bude gólmanům dařit. Nyní máme k dispozici dvojici Sejpal – Sajdl.

Je už dávno jasné, že sezona bude o hodně těžší než ta minulá. Co od ni očekáváte vy?

Bude úplně jiná. Na příčky nejvyšší budou myslet Jihlava, Vsetín, Poruba. To jsou celky, které budou mít ambice bojovat o extraligu. A pak je tady strašák – sestup čtyř až pěti týmů. Všechny týmy posilovaly, bude to o něčem jiném. Do soutěže přišli zkušení hráči, takže může rozhodnout třeba i to, kdo bude labilnější než jeho protivníci. Od prvního kola vlastně půjde o takovou baráž o záchranu, každý zápas bude hodně důležitý.

Myslíte si tedy, že bude soutěž o hodně kvalitnější?

Díky jménům, která se v Chance lize objevují, by se měla kvalita stupňovat. Sledoval jsem některé týmy v přípravě a myslím, že kvalita půjde nahoru. Určitě ale bude záležet na tom, jak se týmy prezentují v sezoně. Příprava je něco jiného. Tady může rozhodovat každá chyba.

Kolín je hokejové město. Fanoušky je ale potřeba přivést na stadion a udržet si je i dobrými výkony a výsledky. Souhlasíte?

Jednoznačně. My máme skvělé fanoušky. Trochu mě zklamala menší účast v přátelských zápasech. Ale bylo léto, lidé na dovolených nebo u vody, asi nechtěli trávit čas na zimáku. Doufám a zároveň moc prosím fanoušky, aby nás chodili povzbudit. A to nejen doma, ale i při venkovních zápasech. Jsme moc rádi za jejich podporu. Bez nich to nedáme.

Nemůže mít vliv menší počet příznivců přímo na stadionu fakt, že z kolínských hráčů moc v kádru nezůstalo?

Ukáže čas. Někteří lidé to tak můžou brát. Když jsme ale Chance ligu brali, věděli jsme, ne všichni z hráčů mohou tuto soutěž hrát. Chance ligu jen s kolínskými hokejisty prostě hrát nejde. Bude záležet na tom, jak fanoušci přijmou nové posily a jak si posily získají fanoušky. Musí dát do hry velké srdce. Snažíme se ladit tým tak, aby všichni táhli za jeden provaz.

Na co nebo na koho se budete v nové sezoně hlavně spoléhat?

Celkově na tým. Prim by měli hrát zkušenější hráči, který by měli jít svým přístupem příkladem a vzorem pro ostatní hráče. A mladí se k nim musí přidat. Je to o tom, jak bude tým v tomto směru propojený.

Sezonu zahájíte zápase na ledě Přerova. Co čekáte od prvního zápasu sezony?

Ideální by bylo bodovat. Máme pokoru k soupeři, ale hrát se s ním dá. Loni hráli na špici tabulky a my jsme s nimi udělali pět bodů. Favoritem je Přerov, ale my neprodáme svoji kůži lacino. Chceme hrát tak, abychom získali nějaké body.

Soupiska SC Kolín pro sezonu 2021/2022



Brankáři



2 Sejpal Martin

31 Sajdl Tomáš



Obránci



12 Čáp Zdeněk

70 Čížek Václav

18 Piegl René

8 Kukla Miroslav

98 Kachyňa Ondřej

25 Váchal Jakub

16 Klodner Jan



Útočníci



73 Jankovský Václav

88 Šafránek David

19 Král Zdeněk

55 Sklenář Jakub

9 Matějček Štěpán

5 Krejčík Lukáš

6 Sklenář Dominik

69 Štohanzl Martin

66 Veselý Jan

21 Svoboda Matyáš

23 Morong Matěj

15 Dvořák Jaroslav

14 Petržilka Jakub

13 Zumr Dominik

17 Semirád Jakub



Realizační tým



Jan Šťastný hlavní trenér

Petr Martínek hlavní trenér

Jiří Kadlec asistent trenéra

Martin Hušek trenér brankařů

Luboš From st. kustod

Josef Nutil technický vedoucí mužstva

Tereza Marvánková Hölzlová vedoucí mužstva

Bohumil Sladký masér

Jiří Balík lékař