„Nebylo mi nejlépe po těle. Někdy se to ale stane,“ soukal ze sebe pozápasové pocity trenér Kolína Petr Martínek.

Kolínu první dvě třetiny podle jeho představ rozhodně nevyšly. „Dělali jsme hodně chyb, neproměnili jsme nějaké šance a hráli jsme nedisciplinovaně,“ hledal příčiny nepříznivého stavu kouč kolínského celku. „Soupeř trestal naše chyby, ale pro nás bylo skóre nula pět hodně kruté, protože jsme měli příležitosti, dvakrát jsme jeli sami na bránu,“ přidal Martínek.

V poslední části rozjeli Kozlové neuvěřitelnou stíhací jízdu. Dali čtyři branky a byli blízko vyrovnání. „Za to si kluci zaslouží pochvalu. Nezabalili to, rázem bylo na ledě jiné mužstvo, které se rvalo o výsledek,“ těšilo kolínského kouče. „Měli jsme i vyložené šance, abychom vyrovnali a dostali zápas do prodloužení, ale už nám nebylo souzeno,“ smutnil Martínek.

Jeho tým vstal z mrtvých. Za stavu 0:5 by si nikdo na Kozly nevsadil. A oni rozjeli brankostroj. A to se cení. „Když to bylo o gól, už jsem doufal, že bychom mohli vyrovnat. Měli jsme k tomu dvě velké šance, ale nedali jsme je. V závěrečné třetině jsme hráli fantasticky, napadali jsme soupeře, už jsme neměli co ztratit. Málem jsme předvedli neskutečný obrat. Ale takhle jsme alespoň upravili výsledek do přijatelné podoby,“ vyprávěl šéf kolínské střídačky.

Kolínu tak skončila série domácích vítězství. „Každá série jednou začíná a jednou končí. My jsme věděli, že Sokolov je extrémně bruslivý tým. A my jsme hráli špatně, pozdě jsme přistupovali k soupeři a byli jsme moc zalezlí,“ dodal trenér Petr Martínek.

Kolín hraje další zápas už ve středu a opět to bude na jeho ledě. Od 18 hodin hostí mužstvo Litoměřic.

Další zápasy Kolína

26. kolo – středa 3. února 18:00 Kolín – Litoměřice

27. kolo – sobota 6. února 18:00 Kadaň – Kolín

28. kolo – středa 17. února 18:00 Kolín – Slavia

29. kolo – sobota 20. února 18:00 Sokolov – Kolín