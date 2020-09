„Určitě jsme si nemohli přát lepší domácí premiéru. Byli jsme výborní. Hráči plnili do detailu vše, co jsme si řekli a zaslouží obrovskou pochvalu. A nejen hráči, ale i diváci, kteří je hnali za vítězstvím. Byl to parádní zážitek myslím pro všechny přítomné a jsme hrozně šťastní za tři body a za výkon,“ řekl po utkání trenér Kolína Petr Martínek.

Dlouhých 37 let čekali na další domácí duel ve druhé nejvyšší soutěži. A premiéra to byla povedená. Skalp šestinásobného českého mistra.

„Kluci bojovali, vraceli se, dobruslovali, vyhrávali kotouče v soubojích. Bylo až neskutečné, co předváděli a vydrželi celý zápas. V tomto byli neskuteční. Nikdy jsem nezažil, aby mi mužstvo zblokovalo tolik střel. Ano, samozřejmě v našem výkonu byly chyby, ty k tomu patří. Celkově to byl ale fantastický výkon,“ pochvaloval si Petr Martínek.

„Měli jsme špatný vstup do utkání. Kolín jako nováček velmi bojoval, my jsme nechytli start a byl to spíš boj, než hokej. Byl velmi špatný led, samozřejmě pro oba soupeře,“ posteskl si asistent Vsetína Luboš Jenáček.

„Máme v týmu dost technických hráčů a bohužel puk nás neposlouchal, odskakovalo nám to. Do nějakých šancí jsme se dostali, ale měli jsme plonkovní zakončení. Na to, jak chceme hrát, jsme měli strašně málo střel. Pokud nedáte gól, nemůžete vyhrát. Devatenáct střel za celý zápas je strašně málo, na to, že jsme v utkání měli přesilovky, dokonce i pět na tři. V tomto musíme hodně přidat a mít větší tlak do zakončení,“ dodal Luboš Jenáček.

Kolín začal aktivně a také se díky svému kapitánovi Šafránkovi dostal do vedení. Soupeř mohl záhy vyrovnat, Kloz ale neproměnil trestné střílení. Brankář Sejpal byl proti.

„Vychytané trestné střílení je, jako když my vstřelíme gól. My jsme v té době vedli 1:0, byla velká euforie. Martin nás držel celý zápas. Chytal fantasticky. Zvedal tím sebevědomí hráčů. Jako tým, nebudu dnes vyzdvihovat jednotlivce, jako tým jsme byli výborní. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili,“ podotkl Petr Martínek.

Kolínský gólman se stal jedním z hlavních strůjců vítězství. Zneškodnil trestné střílení a dvakrát bravurně zasáhl proti Řehuřovi a Bartkovi, kteří už stříleli skoro do prázdné. Zaslouženě si tak připsal první čisté konto v sezoně.

„Vychytaná nula, to je taková třešnička na dortu. Na to zase tolik nekoukám, i když je to pozitivní. Nejdůležitější je, jak kluci pracovali a dostali za to odměnu v podobě tří bodů a vítězství 3:0. Myslím, že tím udělali fanouškům radost a minimálně je pozvali na další utkání,“ zdůraznil Martínek.

Kolín mnoho lidí před startem soutěže odepisovalo, Kozlové ale ukázali, že předčasně. Díky výhře nad favorizovaným Vsetínem dali jasně najevo, že jsou na soutěž dobře připraveni.

„Do soutěže jsme šli jako jasný outsider. I když jsme na Kladně prohráli 1:7, tak jsme tam předvedli sympatický výkon. Už tam jsme naznačili, že nechceme být outsider. A kluci se přesvědčovali o tom, že jsou schopni držet krok se soupeři, kteří by měli být úplně někde jinde. Kladl jsem důraz na to, aby si uvědomili, jaké jsme hráli určité fáze utkání a aby se tohoto drželi. A oni se toho drželi celý zápas proti Vsetínu,“ potěšilo Martínka.

Jeho tým se mohl tradičně spolehnout na výborné fanoušky. Na stadion jich přišlo necelých třináct stovek. A atmosféra byla parádní.

„Diváci byli fantastičtí. Od prvního buly povzbuzovali. Myslím, že to hnalo kluky dopředu. Hnalo je to za bojovností. A v utkání rozhodla hlavně bojovnost, nasazení a chtění utkání vyhrát,“ dodal spokojený a šťastný Petr Martínek.

Bude mít důvod k úsměvu i v sobotu 19. září v Přerově?