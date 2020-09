V utkání jste řešil spoustu ošemetných situací. Klíčové ale byly dvě situace. První, když jste za stavu 1:0 chytil trestné střílení Kloze.

Mně to hlavně pomohlo. Pak jsem se chytil a bylo to super až do konce zápasu.

Přečetl jste střelce, nebo to bylo o štěstí?

Nevěděl jsem, co dělá, tak jsem se ho snažil vystát. Šel do kličky do bekhendu, já tam měl beton a on to naštěstí nezvedl.

Druhá klíčová situace byla v 52. minutě, kdy Řehuš střílel téměř do odkryté brány, ale vy jste předvedl parádní zákrok. Lapačkou jste švihl a puk chytil.

To už bylo o štěstí a připravenosti.

Fanoušci následně po vašich úspěšných zákrocích vyvolávali vaše jméno. To asi zahřeje na duši…

Přesně to miluju. My máme fantastický diváky. Je skvělé, když křičí vaše jméno a vy můžete za to poděkovat.

Do ochozů přišlo téměř třináct stovek diváků, přesně tolik, kolik bylo povoleno. Vytvořili parádní atmosféru. Dokonce i strana soupeře je chválila. Co říkáte na fanoušky vy osobně?

Loni chodilo míň lidí. Bylo to asi tím, že jsme nehráli proti tolik atraktivním soupeřům. Po dlouhé době je v Kolíně první liga a v ochozech to bylo znát. Naši fanoušci jsou neskuteční. Dneska to byl šestý hráč na ledě. Smekám před nimi.

Vedli jste dva nula, soupeř v posledních deseti minutách stupňoval nápor. Byl jste přesvědčený, že to udržíte?

Vždycky si říkám, že když do desáté minuty udržíme stav o dva góly, tak to musíme dát. Byla by škoda to ztratit, hlavně proti takovému soupeři.

Máte za sebou zápasy proti Kladnu a Vsetínu. Co vám ukázaly pro další vaše působení v soutěži?

Když budeme hrát jako první třetinu na Kladně a dneska proti Vsetínu, tak s námi bude mít hodně soupeřů problémy.