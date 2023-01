No, bylo to těžké. Hlavně prvních deset minut jsem se trápil. Letos jsem toho moc nenatrénoval, a ani nenahrál, takže jsem bojoval spíš sám se sebou. S Markusem se známe, takže mi to trochu hru ulehčilo. Doufám, že každý zápas bude lepší a lepší.

Ihned jste hrál právě vedle Markuse Korkiakoskiho a byli jste vidět. V čem to je, že si takhle rozumíte?

Markus je chytrý hráč a záleží skoro jen na tom, jak to hráči okolo všechno načasují, protože on ty oči má. Věřím tomu, že až zlepším rychlost, tak budeme mít ještě víc šancí.

Bylo to pro vás oba o to speciálnější, že jste si zahráli spolu v jedné formaci proti Litoměřicím, kde jste spolu tak úspěšně působili?

Určitě, byl to speciální zápas. Nastoupit proti klukům, které dobře známe, a navíc je ještě porazit.

Jak byste duel s Litoměřicemi zhodnotil?

Od té desáté minuty jsme přebrali iniciativu a hlídali jsme si zápas až vlastně do konce. Hlavně ve třetí třetině jsme hráli skvěle.

Vy jste hned taky vstřelil gól. Jak to pomůže do budoucna?

Na psychiku je to samozřejmě úžasné. Je to můj první gól v této sezoně, takže doufám, že nebude poslední, a hlavně, že se dostaneme do play off.

Jak se zrodil váš přesun do Kolína? Peklo se to docela dlouho…

V Pardubicích jsme se zkrátka dohodli na ukončení smlouvy, v tom se mi ozval Krejča (Lukáš Krejčík – manažer Kolína) a podepsali jsme to tady v Kolíně.

Jste tu sice jen pár dní, ale jaké jsou vaše první dojmy z Kolína? Ze zázemí a spoluhráčů?

Je tady takové domácí prostředí. Na tréninku se hodně povzbuzujeme a celkově je to super. Myslím si, že i s tím, jak na tom Kolín je s hráči, tak to tady funguje velmi dobře.

(Věra Pavlovská, Daniel Krátký)