Hokejoví příznivci už jsou jako na trní. Chance liga startuje už ve středu a kolínský tým sehraje úvodní zápas na svém ledě. Hostí od 18 hodit přerovské Zubry. Jaké jsou cíle mužstva? Počítá vedení ještě s dalším posílením? Kdo bude tahounem mužstva. O tom jsme si povídali s manažerem Kozlů Lukášem Krejčíkem.

Z přípravného hokejového utkání Kolín - Vienna Capitals | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sezona je tady. Jak se na ni těšíte a jak jste připraveni?

Určitě se těšíme všichni na sezonu. Příprava byla dlouhá a doufám, že nás prověřila. Přípravné zápasy jsme hráli většinou se zahraničními soupeři. Některé zápasy měly vcelku velkou kvalitu, některé zase o něco horší. Opravdová prověrka nás ale čeká ve středu a doufáme že jí zvládneme.

Kádr prošel dost razantní obměnou. Dokážete už nyní odhadnout jeho sílu?

Opravdovou sílu kádru ukáže až sezona. V přípravě panovala spokojenost hlavně s tréninkovým procesem a také s tím, že se nám vyhýbala zranění. Víme, že výsledky byly vcelku dobré, ale vůbec je nepřeceňujeme.

Počítáte ještě s dalším doplněním stávajícího kádru?

Snažili jsme se kostru týmu udržet a doplnit o dravé mládí a i zkušenost. Co se týče složení týmu, tak neustále na tom pracujeme. Smlouvu jsme podepsali nově s Honzou Hamplem, který je odchovanec Kolína a celou přípravu už za nás nastupoval. Na střídavé starty z Vrchlabí k nám přichází David Sýkora, který nás přesvědčil v přípravě svými výkony. Náš tým posílí i zkušení hráči Petr Kolmann a Adam Dlouhý, kteří už za nás nastupovali v loňské sezoně.

OKRES: Krakovany nedokázaly skórovat podruhé v domácím prostředí

Kdo by měl být hlavním tahounem mužstva?

Nechceme vyloženě sázet na jednotlivá jména, ale hlavně na týmovost a pracovitost. Z mého pohledu je kádr vyrovnanější než v předešlých sezonách. Přejeme si, aby na své výkony z loňské sezony navázali Ouřada, Král, Vrhel a další. Máme dva zkušené centry v podání Skořepy a Koukala, kteří by měli vést kabinu a dát hře nějaký řád. Určitě potřebujeme, aby se dařilo v bráně Kubovi Soukupovi. Těch jmen je více a doufáme, že naše síla bude vyrovnanost kádru.

V přípravě jste vyhráli osm zápasů, jen dvakrát jste prohráli. Těší vás to nebo je to spíše takový strašák, aby nedošlo k uspokojení?

Je určitě příjemnější v přípravě vyhrávat. Ale jak jsem už říkal, tak výsledky z přípravy nepřeceňujeme, trenéři se snaží s mančaftem neustále pracovat a posouvat jeho výkonnost výš.

Jsou všichni hráči zdraví nebo má někdo na startu sezony potíže?

Někteří hráči měli drobné šrámy, ale to k hokeji patří. Musím zaklepat, ale celou přípravu se nám vyhýbala vážnější zranění a měli bychom jít do sezony v kompletním složení.

Jaké jsou vaše cíle do nadcházející sezony?

Cíl play off má nebo by měl mít každý tým a to platí i pro nás. Jdeme do sezony s velkou pokorou a s cílem pracovat v každém zápase na maximum. Sezona bude velmi těžká a podle mě i jedna z nejvyrovnanějších co kdy byla. Chance liga za poslední roky nabrala velmi vysokou kvalitu a je pro nás velký cíl v ní uspět.