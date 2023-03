Do předkola play off jste neproklouzli jen hodně těsně. Bylo to pro vás velké zklamání?

Zklamání to bylo určitě. Po většinu sezony jsme se pohybovali kolem míst, které zaručovaly play off. Když nám to uteklo o dva bodíky, tak to zklamání bylo velké. Sezonu bych ale nehodnotil jako úplně neúspěšnou. Povedlo se nám získat sedmdesát bodů, což si myslím, že v takto vyrovnané soutěži není málo. Chyběl kousíček k tomu play off.

Jaká tedy byla sezona z pohledu sportovního manažera?

Během sezony nás trápila velká marodka. Dá se říci, že denodenně jsme řešili doplnění kádru jak z pohledu tréninkového procesu tak zápasů. Takže v tom to bylo náročné. Navíc pracujeme s jedním z nejnižších rozpočtů v lize, takže každé vetší zranění nebo doplnění kádru během sezony není jednoduché.

V minulé sezoně visela nad několika týmy hrozba sestupu, letos jde dolů jen jeden tým. Byla sezona z tohoto pohledu lehčí?

Nemyslím si, že by byla lehčí. I když padal jeden tým, tak z mého pohledu byla soutěž kvalitnější po loňském zúžení. Vyšel nám začátek sezony, na který jsme se hodně soustředili a podařilo se nám nahrát nějaké body, které nás po většinu sezony držely od sestupového místa.

V průběhu ročníku došlo stejně jako u jiných týmů k mnoha změnám. Které byste vyzdvihl jako zásadní?

Důležité bylo, že se nám povedlo během sezony doplnit obrané řady, protože tam nás od desátého kola začala trápit marodka a zároveň nám začali vyskakovat někteří hráči v extralize za Hradec. Pomohla nám i výměna Veselý - Novák. Martin nám přinesl do týmu obrovskou pracovitost a bojovnost.

Nadále pokračovala spolupráce s partnerským Hradcem Králové. Co nového vám přinesla v letošní sezoně a co čekáte od té další?

Letošní sezona byla hodně specifická a nastávalo celkem k hodně pohybům mezi kádry. Jsme rádi, že se celkem dost hráčů z kádru Kolína objevilo v extralize. Zároveň nám to i ukázalo, že se musíme příští sezonu zaměřit více na hloubku kádru a být na to připraveni.

Kádr jistě dozná v nové sezoně řady změn. Můžete už nyní prozradit nějaká jména odchozích nebo nově příchozích hráčů?

V kádru určitě dojde k nějakým pohybům, ale zatím nic konkrétního nemohu říct. O některé naše hráče je zájem i v jiných klubech a naopak o některé hráče ze stávajícího kádru zájem z naší strany nebude. Zhruba polovinu kádru máme pod smlouvou.

Uspořádali jste charitativní utkání s týmem Real Top Praha, který byl nabitý sportovními s společenskými hvězdami. Jak jste si utkání užili?

Charitativní zápas s Realem Top Praha, si myslím, že se povedl na jedničku. Přišlo dost lidí a myslím, že se vybrala parádní částka. Jsem rád, že jsem se této akce mohl zúčastnit.