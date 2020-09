Obdobná situace panuje také v Mladé Boleslavi. Bruslaři se chystají na svoji sedmou extraligovou sezonu v řadě, ve středu večer absolvovali přátelské utkání s Litvínovem.

„Směrem k nové sezoně mě napadá jediné slovo - nejistota. V podstatě nikdo neví, co bude. Je to nejistota pro funkcionáře, pro shánění financí, pro hráče ohledně plnění smluv, taky pro soutěž samotnou,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web majitel BK Mladá Boleslav Jan Plachý.

„V dubnu, jsem říkal, že ačkoliv s tím nesouhlasím, měla by se teď extraliga na rok nebo na dva zavřít. Ještě když prezident svazu Král ohlásil, že se extraliga skutečně zavírá, tak se to ve mně pralo. Říkal jsem si, jestli to je nebo není správně. Když teď ale vidím, jak se všechno vyvíjí, myslím, že je to rozumné. Nikdy nepřestanu zastávat názor, že je vždycky nejlepší, když je o co hrát směrem nahoru i směrem dolů. Ale teď je prostě všechno vzhůru nohama,“ pokračoval Jan Plachý.

Ať tak či onak, Mladá Boleslav zbrojí na nový ročník po všech stránkách. „My jsme připraveni dát do sezony všechno. Nebudeme si ale nic nalhávat, sportovní stránka utrpí. Spousta klubů vykročila úspornější cestou, nemají top hráče, nemají peníze, se kterými počítaly v rozpočtech. Spousta klubů teď hraje spíš o přežití než o zářivé sportovní zítřky. Taková je teď realita,“ myslí si Plachý.

A jak je na tom z pohledu financí Mladá Boleslav? S rozpočtem musela jít dolů. „Ano, je to naprosto jistá věc. Není to jednoduché, ani trochu ne. Jako podnikatel jsem i na druhé straně barikády, takže dokážu pochopit, když nám někdo řekne, že to teď nejde, nebo že máme počkat. Tohle je ale teď pro všechny kluby stejné,“ řekl Plachý.

Nová extraligová sezona má odstartovat úvodním kolem 17. a 18. září, Bruslaři druhý hrací den nastoupí na ledě Karlových Varů. První cíl obměněné zelenobílé lokomotivy je jasný - cesta do play off by neměla být nepřekonatelnou překážkou.

„Jako už každoročně se budu opakovat, naše cíle jsou pořád stejné. Chci, abychom hráli dobrý hokej, bruslivý hokej, který bude pro soupeře nepříjemný. Jsem přesvědčený, že tohle všechno bude,“ přiblížil plány Plachý. A zároveň dodal: „Co je pro mě trochu otazník, tak jestli budeme také dostatečně hokejoví. Nechceme jenom bruslit a bojovat, musíme mít i tu hokejovou nadstavbu. Ale věřím, že máme dostatek dobrých hokejistů, a že i tohle zvládneme. Do osmého místa budeme stoprocentně.“

Řeč přišla také na plánovanou rekonstrukci ŠKOENERGO Arény. „Asi to ve světle současných okolností trochu zapadlo, ale pořád je to na stole. Udělali jsme studii, která je odsouhlasená vedením města i panem primátorem. Teď by měl přijít krok B, prováděcí projekt už s veškerými výměrami a tak dále. Takže všechny ty fotky, které jsme už zveřejňovali, to všechno platí. Samozřejmě teď bude potřeba dát dohromady peníze. Bohužel se nám to netrefilo do zrovna šťastné doby, škrtají se rozpočty městům. Na druhou stranu to nepůjde jen z rozpočtu města, přislíbenou máme také pomoc z Národní sportovní agentury, tak snad na nás nezapomenou. (úsměv) Přiznávám, že kompletně zrekonstruovaný zimák je teď můj obrovský sen. Byl by to pro mě obrovský profesní i osobní úspěch,“ uzavřel majitel Jan Plachý.