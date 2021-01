Ve druhé třetině jste ujížděli s Matyášem Filipem v oslabení…

Nejenom to. Tam toho bylo víc. Povedlo se nám ujet víckrát, ale vždycky tomu něco málo chybělo.

Jak se vůbec zrodil váš gól?

Celou akci dobře vybojoval Kuba Hajný, který se postaral o přechod do útočné třetiny. Přesně nevím, jak se to tam celé sehrálo, ale Maty Filip mi to tam dobře dal a já to trefil.

Ve Vsetíně jste moc bodů nesbíral. Pomohlo vám, že jste se rovnou trefil?

To pomůže vždycky. Nicméně neodehrál jsem toho ve Vsetíně tolik, abych měl nějakou krizi.

Třetí třetina patřila spíše Kolínu. Co se stalo, že domácí přebrali aktivitu?

Měli jsme už v prvních dvou třetinách víc odskočit. Jenže kolínský brankář toho spoustu pochytal. Na druhou stranu náš také. Na vítězství má velký podíl a můžeme mu tedy děkovat. Ale gól na konci druhé třetiny Kolín nakopnul a my se asi trochu začali bát o výsledek.

V Kolíně jste si zahrál už v dresu Vsetína. Tehdy Valaši odjížděli nečekaně s prohrou, vzpomněl jste si na ten zápas?

Vzpomněl. Ale tehdy tady ještě směli být diváci. To Kolín vyburcovalo, že byl ještě nebezpečnější. Bez diváků to byl úplně jiný zápas.

Jak se vůbec zrodil váš návrat do Kladna?

Věděl jsem, že si mě Kladno může kdykoliv stáhnout. A to se taky stalo. Jsem rád, že jsem zpátky. Kladno má silný tým a věřím, že se můžeme porvat o postup.

Jaká byla ta zhruba půlka sezony, co strávil ve Vsetíně?

Byl jsem tam čtyři měsíce. Zvlášť tou dlouho pauzou to bylo tako divné. Normálně bychom za tu dobu odehráli třeba 22 zápasů. Já jich stihl jen 12. Když už se mohlo hrát, vyšel mi pozitivní test. Sice to jsem neměl žádné příznaky, ale zase mě to zastavilo.

Potkal jste se tam s bývalými Kladeňáky Janem Klozem či Vojtou Šilhavým. Pomohla vám jejich přítomnost?

S Klozákem jsme toho moc nenahráli. Ale s Vojtou Šilhavým jsme bydleli kousek od sebe. Ten mi ukázal, jak to tam funguje.

Nelitujete třeba zpětně, že jste v létě zkoušel štěstí ve Varech?

Vůbec ne. Na jaře nikdo nemohl tušit, co přijde. Kdyby tu nebyla korona, platila by mi smlouva a hrál bych tam. Pak jsem hledal, kde bych mohl hrát. A ozval se Vsetín.

Tentokrát jste naskočil s číslem 44. Budete zase nosit svou obvyklou pětku?

Jo. Až mi ji připraví. (usmívá se)

Jan Šejhl