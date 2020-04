ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Ihned po Velikonocích budou probíhat jednání s hráči, kteří se o tuto situaci zasloužili. Oni budou mít velký vliv na rozhodnutí vedení klubu. Pokud dopadnou, jak doufám, jsme připraveni udělat vše pro účast v 1. lize,“ řekl stručně k nově vzniklé situaci prezident klubu Luboš From.

Co rozhodnutí svazové generality znamená pro Kolín v současné době? Znamená to pro ně měsíc těžkého rozhodování. Jednání s hráči, sponzory. Konečný verdikt musí od všech klubů zaznít do 22. května, což je termín pro podání přihlášek do soutěží.

Jisté je zatím to, že pokud by některý z týmů nemohl přijmout tento postup, nemůže své právo účasti v soutěži přeprodat. Pokud by nabídku nepřijal, automaticky má nárok na start ve 2.lize. Herní systém Chance ligy i 2. ligy bude znám až po 22. květnu (až dle odevzdaných přihlášek). Bude vytvářen s ohledem na to, že od sezony 2021/2022 bude platit v Chance lize i 2. lize předem stanovený počet mužstev - v Chance lize 16 a ve 2. lize 28.

Jak šel čas?

Středa 4. března

Skončila základní část. Kolín měl už týden dopředu jistotu 1. místa v tabulce ve své druholigové skupině Střed. Na Severu obsadilo první místo Vrchlabí, na Východě to byl Šumperk.

Kolín tak rovnou postoupil přímo do semifinále a čekal na začátek své série, který byl naplánován na středu 18. března. Mezitím bylo rozehráno předkolo play off.

Úterý 10. března

Přišla první stopka. Tu dostali diváci. Nemohli kvůli jednomu z prvních nařízení vlády ohledně situace COVID 19 na přátelské utkání Vrchlabí s Kolínem.

Čtvrtek 12. března

Byla předčasně z hodiny na hodinu ukončena sezona všem týmům a klubům. Vyjma tří. Kolín, Vrchlabí a Šumperk si to měly závěrečnou kvalifikací rozdat o jednu jízdenku do 1.ligy.

Čtvrtek 12. března zhruba o dvě hodiny později

Bylo jasné, že je konec úplný. Nařízení vlády ukončilo předčasně i superfinále o postup do Chance ligy.

Pátek 10. dubna

Kolín, Vrchlabí a Šumperk dostávají od stolu právo účasti v první lize pro sezonu 2020/2021.