Kolínští hokejisté bojovali do posledního kola základní části o předkolo play off. Do vyřazovací fáze se sice nedostali, ale hokejky a brusle úplně neodložili. Stále trénují, navíc je před nimi ještě dvojzápas s extraligovým Kladnem. Jágra, Plekance a spol čeká baráž o udržení v nejvyšší soutěží, na svého soupeře, vítěze Chance ligy, ale musí čekat.