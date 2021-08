Bylo to hodně dlouhé čekání na góly. Diváci museli být trpěliví. Ale dočkali se. Po dvou bezbrankových třetinách přece jen udeřilo. Na obou stranách.

Jako první mířil mezi tři tyče kolínský útočník Semirád. Ten ve 44. minutě využil toho, že jihlavský gólman vyrazil střelu před sebe a kolínský hráč jej napálil do prostoru, kam už Zhukov dosáhnout nemohl. Padesát minut držel gólman Kozlů Martin Sejpal čisté konto. Po vydařené jihlavské akci zavěsil puk do sítě Lichanec. O necelých pět minut později přišli Kozlové o dobrý výsledek. Jihlava měla velký tlak, vítěznou trefu si na své konto připsal Fronk. Další branky se už fanoušci nedočkali.

„Dvě třetiny sice branka nepadla, ale hrálo se velice zajímavé utkání, divákům se muselo líbit. Šance byly na obou stranách a my jsme byli soupeři více než rovnocenným soupeřem. To je pro nás pozitivní, snad nám to ukázalo, že jsme na správné cestě. Uvidíme, jak všechno půjde dál,“ vyprávěl po zápase jeden z trenérů kolínských Kozlů Petr Martínek.

I proto je škoda, že domácí hokejisté prohráli. „O to více porážka mrzí. Když máte vidinu toho, že můžete porazit Jihlavu. Nakonec jsme ale před koncem dostali dva góly. O výsledek v přípravě až tolik nejde, nás může těšit předvedená hra,“ culil se kouč Martínek.

Kozlové už tento týden hrát nebudou, čekají je jen tréninkové dávky. Zápas v Benátkách nad Jizerou byl zrušen. Další přípravný mač je čeká v úterý 24. srpna v Třebíči, doma budou hrát ve čtvrtek 26. srpna od 17.30 hodin s Vrchlabím.

„Jsme ale nadále v tréninkovém procesu, musíme jít a pracovat dál. Sezona se rychle blíží, my musíme být dobře připraveni,“ dodal Petr Martínek.

Kolín – Jihlava 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky: 44. Jakub Semirád – 51. Peter Lichanec (Tomáš Čachotský, Filip Helt), 56. Jiří Fronk (Ladislav Bouška, Daniel Kowalczyk).

SC Kolín: Sejpal – Čáp, Čížek, Kachyňa, Kukla, Piegl, Müller, Klodner, Jankovský, Šafránek, Král, Jakub Sklenář, Morong, Krejčík, Svoboda, Zumr, Dvořák, Síla, Semirád, Petrželka, Dominik Sklenář.

Dukla Jihlava: Zhukov – Mareš, Kauppila, Bilčík, Eliáš, Kowalczyk, Niko, Janoušek, Dvořák, Čachotský, Lichanec, Helt, Seman, Frank, Cachnín, Havránek, Zadražil, Houška, Čermák, Juda, Brož.