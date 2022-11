Kolínský tým nastoupil v parádních bílých retro dresech se jmenovkami. Takové dresy měl Kolín při postupu do první ligy. Mojžíš, Šafránek, Sejpal, „Mario“ Kampe, Malý nebo třeba extraligový Lakatoš. Co jméno, to pojem. O reprezentaci není ani potřeba mluvit. Žemlička, Maškarinec, Přikryl, Jaroslav Hlinka, Broš a další. A trenérem týmu byl kolínský Jan „Gusta“ Havel.

„Moc jsem se těšil, byla to příležitost podívat se sem po dlouhé době. Bylo to skvělé. Jsem šťastný, že jsem tady mohl být, pozvánku jsem rád přijal. Přišla spousta lidí a bylo to perfektní,“ uvedl po exhibičním utkání extraligový hokejista a odchovanec Kolína Dominik Lakatoš.

V průběhu zápasu klub ocenil také další legendy. Ty o dost dříve narozené. Diváci si opravdu přišli na své. A také hráči si utkání jak se paří užívali. Závěrečná děkovačka byla pořádně výživná a dlouhá. Kotel skandoval jedno jméno za druhým. Nechyběla Sejpalova oblíbená rybička, přidali se i další borci včetně trenéra Martínka. Ovace byly opravdu velké, předčily i ty po vítězném zápasech v Chance lize. Hokejisté obou týmů objeli dvě vítězná kolečka za obřího aplausu celého zimáku.

„Užil jsem si to moc. Hráči, kteří mohli, tak přijeli. I reprezentace postavila parádní tým. Někteří naši hráči mě až překvapovali, co ještě dokáží. Ale lidé, kteří přišli, si to museli užít. Bylo jich dost, za což jim patří dík. A byl to moc hezký zážitek,“ vyprávěl po zápase Petr Martínek, který měl na starost postavit domácí mužstvo.

Na lavičce veteránské reprezentace stál jako trenér legendární Jan „Gusta“ Havel. „Byla to oslava kolínského hokeje. Tady jsem vyrůstal a mohl jsem tady nyní ukázat reprezentační tým. Tady jsem se naučil bruslit,“ řekl Havel, který šel kdysi z Kolína za velkým hokejem do pražské Sparty. Toho potěšila i gratulace k životnímu jubileu. „Byl jsem hodně překvapený a moc mě to potěšilo,“ dodal.

Výsledek utkání nebyl vůbec důležitý, nikdo z aktérů jej určitě příliš neřešil. Konečná remíza 5:5 těšila snad všechny přítomné.