Tři body nad silným Přerovem urvali v minulém zápase Chance ligy, na povedený výkon z domácího prostředí budou chtít navázat i v sobotním střetnutí na ledě Prostějova. Utkání kolínských Kozlů začne v 17 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

Psychická vzpruha po třech porážkách v podobě výhry by mohla svěřencům trenéra Petra Martínka pomoci. „Já v to věřím. Věřím, že nám tato výhra pomůže a my se od toho odrazíme. Musíme všichni tvrdě pracovat a dobře přistupovat ke všemu,“ uvedl před sobotním mačem kolínský kormidelník.