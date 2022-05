„V prvé řadě chci Lukášovi poděkovat za jeho působení na ledě. Jeho přístup a charakter byly příkladné. Velmi důležité je ale i to, co se diváci nemají možnost dozvědět. A to je chování a morální vlastnosti v kabině,“ uvedl na klubovém webu předseda Kolína Luboš From.

Právě díky těmto vlastnostem si Krejčík také v průběhu sezony řekl o kapitánské céčko. „Na prvním místě pro něj vždy byl týmový úspěch, nikoliv osobní statistiky. V době, kdy to bylo nejvíce potřeba, vzal odpovědnost na sebe a stal se tím správným lídrem a kapitánem mužstva. Jsem přesvědčen, že dokázal tým stmelit a udělat ho lepším,“ doplnil From.

S hokejovou první ligou se tak loučí další výrazná hráčská persona. Krejčík odehrál v naší druhé nejvyšší soutěži 484 zápasů, když oblékal dresy Benátek nad Jizerou, Prostějova, Slavie a naposledy právě Kolína. 79 utkání ale odehrál i v extralize, kde hájil barvy Mladé Boleslavi, Liberce a Zlína.

Jak už je ale nyní zřejmé, u hokeje zůstane nymburský rodák i nadále a měnit nebude ani klub. V Kolíně se totiž zapojil do trenérského týmu, pomáhá s kondiční přípravou a především bude plnit roli manažera klubu.

„Když Lukáš oznámil, že má v úmyslu ukončit hráčskou kariéru, bylo mi hned jasné, že ho bude velmi složité nahradit. Na druhou stranu jsem téměř ihned začal uvažovat o jeho zapojení v klubu na jiné pozici. Lukáš se zajímá o kondiční trénování, a i tuto pozici jsme potřebovali zkvalitnit,“ vysvětlil From.

„Důležitější je ale role manažera A-týmu, kterou se nám doposud nepodařilo řádně obsadit. Tuto práci jsem se doposud snažil zajišťovat já, ale na úrovni Chance ligy je toto práce na plný úvazek, kterou není možné vykonávat po práci. Lukáš i v této pozici již začal pracovat a cílem je, aby se stal manažerem A-týmu na plný úvazek,“ doplnil předseda klubu.

Jeho slova opět potvrzují předchozí vyjádření, podle nichž je snaha v Kolíně vybudovat plně profesionální klub, který bude dlouhá léta působit v první lize. Dalším krokem na této cestě je právě angažování Krejčíka do role manažera.

„Lukáš už postupně přebírá odpovědnost za chod A-týmu, budu se snažit mu co nejvíce pomoci. Věřím, že vše bude probíhat hladce,“ uvedl From.

Co se týče hráčského kádru, Kolín zatím hlásí hlavně odchody. Vedle Krejčíka s Šafránkem už v týmu nebudou pokračovat ani Jaroslav Dvořák, Jan Klodner, Georgij Kuzněcov, Jakub Petržilka, Petr Poppel, Matyáš Svoboda, Jakub Váchal, Luka Zorko a Dominik Zumr. I v příští sezoně naopak budou oblékat dres s kozlem na hrudi René Piegl, Miroslav Kukla, Ján Niko, Jan Veselý, Jakub Sklenář, Matěj Morong a Zdeněk Král. V rámci spolupráce s extraligovým Hradcem Králové by pak měl nastupovat za Kolín také mistr světa z roku 2010 Petr Koukal.

