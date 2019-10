Kolín – Písek 3:2

Náskok si vypracovali domácí hned v první třetině. Tedy až na jejím konci. Jako první se prosadil Kozák, který přijal dlouho nahrávku od Jelínka a z kruhů přes hráče poslal puk k tyčce. V předposlední minutě prvního dějství pak přidal branku Procházka. Ten byl zase důrazný před bránou po akci svého útoku.

Ve druhé třetině mohli kozlové branky přidávat, jenže jim to nelepilo. A doslova desítky šancí zkrátka spálili. Když pak hosté proměnili během pěti minut dvě přesilovky a vyrovnali, bylo kozlům najednou ouvej. Ještě před druhým odchodem do kabin však Kolín vrátil vedení na svou stranu. Vzal to na sebe Mašín. Dostal dlouhý puk od Březiny na modrou, udělal dva kroky a svižnou střelou rozvlnil síť.

Jeho branka byla v utkání nakonec tou poslední. Kozlové ubránili dvouminutové oslabení tři na pět v posledním dějství i závěrečnou přesilovkovou power play Písku šest na čtyři a na domácím ledě uhájili výhru a zisk tří bodů.

Branky: 15.Kozák (Jelínek), 19. Procházka (Stehlík, Martínek R.), 39. Mašín (Březina, Barták) – 32. Novák (Houdek), 38. Paule (Turek, Šaršok). Rozhodčí: Veinfurter – Tasch, Řezníček. Vyloučení: 6:5, navíc Turek (Písek) 10 min OT za NESP. Využití: 0:2. Oslabení: 0:0. Třetiny: 2:0, 1:2, 0:0. Diváci: 505.

Kolín: Sejpal (Martínek O.) – Barták, Březina, Jelínek, Nutil, Pýcha, Hanzl, Pilný, Havelka – Procházka, Netušil, Kysela, Martínek R., Němec, Mašín, Semirád, Malý, Kozák, Stehlík, Zumr, Šafránek.