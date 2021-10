Havířov – Kolín 2:3 pp

První třetina gól nenabídla. Domácí byli výrazně lepším týmem a měli mnohem více šancí. Kolín se do zakončení příliš nedostával. Největší tutovku měl na straně Havířova Maruna, ale svůj samostatný nájezd neproměnil.

Na startu druhé třetiny, která byla herně vyrovnaná, o sobě dali pořádně vědět Kozlové. Šafránek se projel polovinou kluziště a sám zakončil. Domácí gólman se zaskočit nenechal. Stav utkání se měnil po polovině zápasu. Šimon Kratochvíl dostal skvělou přihrávku do jízdy a střelou nad Sajdlovu vyrážečku rozvlnil síť. Vyrovnání přišlo hodně rychle, Kozlům stačilo pár vteřin. Domácí chybovali, Král našel kapitána Šafránka a ten procedil puk mezi betony Štipčáka.

Stejně jako prostřední třetina skončila ta poslední. Padly v ní rovněž dvě branky. Zumr nahodil puk před bránu, kde stál připravený Štohanzl. Kolín tak otočil skóre na svoji stranu. Jenže jak rychle reagovali hosté ve druhé třetině, to samé se povedlo domácím. V přesilové hře vyrovnal Peš. Stav dva dva vydržel až do třetí sirény.

Rozhodovalo se v prodloužení. To se hrálo necelou minutu. Druhý bod vystřelil Kozlům Král, který si vzal puk za vlastní bránou, projel s ním přes celé hřiště a poslal puk mezi betony domácího brankáře.

„Chtěli jsme tři body, máme dva. Ale ty bereme,“ uvedl po zápase Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Soupeř měl spoustu šancí, výborně nám zachytal gólman. Ale i my jsme nějaké šance měli.“



Obě mužstva rychle reagovala na branku soupeře. „Je to asi menší koncentrací. Trošku se slaví a pak to může takhle dopadnout. Tak to je. My jsme prohrávali, ale rychle jsme se dostali zpět do zápasu. Kdybychom nedali tak rychle gól, mohlo by to být těžší,“ měl jasno Martínek. „Pak jsme zase soupeři odskočili my, ale přišlo vyloučení a domácí srovnali. V závěru měli domácí velký tlak. Měli jsme na ledě zkušené hráče a dlouho jsme se nemohli dostat z pásma. Tam to mohli domácí zlomit,“ přiznal kouč Kolína.



Pak se v prodloužení rozjel Zdeněk Král a svoji parádu zakončil gólem. „Akce to byla parádní. To, co udělal, od něj chceme každý zápas. Jenže on je línej, je to lajdák,“ smál se dobře naložený Martínek. „Kdyby tohle předváděl, tak má na víc než na první ligu,“ dodal Martínek.

Branky a nahrávky: 32. Š. Kratochvíl (M. Hrubec), 56. Paś (Hudeček, Chroboček) – 32. Šafránek (Z. Král, Jankovský), 54. Štohanzl (Zumr, Svoboda), 61. Z. Král. Třetiny: 0:0, 1:1, 1:1, - 0:1.

AZ Heimstaden Havířov: Štipčák - F. Kočí, Korím, M. Hlaváč, Chroboček, Mrowiec, Valenta, T. Pastor – Severa, Pechanec, L. Bednář – Dostálek, Hudeček, J. Doktor – M. Hrubec, Paś, Š. Kratochvíl – Stuchlík, Maruna, Mrva.

SC Kolín: Sajdl – Čáp, Piegl, Kukla, Váchal, V. Čížek, Kachyňa – Jan Veselý, Štohanzl, L. Krejčík – Z. Král, Šafránek, Jankovský, Poppel, Morong, Matyáš, Svoboda – Petržilka, Matějček, Zumr, Dvořák.