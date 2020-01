První domácí duel ze série hrají v sobotu 4. ledna, od 17.07 hodin proti Táboru.

V pondělí 6. ledna je od 18.07 hodin čeká únorová předehrávka s Chinou.

Ve středu 8. ledna hostí na domácím stadionu od 18.07 hodin David servis České Budějovice.

Zápas číslo jedna = zápas s kohouty

Hned to první ze série utkání by mohlo být pro kolínské diváky více než atraktivní. Duely s Táborem totiž vždy slibují zajímavou podívanou a důkazem toho jsou všechny tři letošní dosavadní měření sil těchto soupeřů.

První vyhrál Kolín na jihu Čech 3:2, když otočil v poslední třetině z nepříznivého 0:2 a doslova sebral domácím výhru před nosem. Na domácím ledě v odvetě bral Kolín znovu výhru o gól. Tentokrát to bylo 2:1 a vítěznou branku dávali Kozlové dvě a půl minuty před koncem utkání. Do třetice odvezli tři body kolínští hokejisté z táborského ledu i na konci listopadu. To vyhráli 5:3.

Kozlové jako lídři tabulky druhé ligy skupiny Střed jsou mírní favorité utkání. Na čtvrtý Tábor mají sedm bodů náskok a utkání s Chinou k dobru. Nicméně to je papír a na ledě se může odehrávat úplně jiná story.