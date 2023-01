Série pěti vítězství v řadě je pro všechny v klubu hodně hřejivá záležitost. „Je to příjemné, teď je to perfektní. Moc si to užíváme a nálada v týmu je dobrá. Je dobré, když se vyhrává, jsme všichni v pohodě. A rádi bychom protáhli naši sérii co nejdále,“ uvedl jeden z trenérů kolínského mužstva Petr Martínek.

Mužstvo se posunulo tabulkou vzhůru, hráči si hodně věří. Je to vidět hlavně v zápasech, které jsou výsledkově vyrovnané až do konce a ve kterých rozhodují malé detaily. „Kluci mají velké sebevědomí. Skvěle jsme odehráli poslední dva zápasy. Porazili jsme Jihlavu i silného soupeře ze Šumperku. Když to lepí, tak dokážeme takové zápasy dotáhnout do vítězného konce,“ těší kormidelníka kolínských hokejistů.

A když se daří a vyhrává, chuť roste také mezi fanoušky. Návštěvy okolo osmi stovek diváků jsou nyní normální. Ale návštěvnost by mohla být ještě lepší, hráči by si to zasloužili. „Lepší by to být mohlo,“ přiznal Martínek. „Fanoušci zaslouží poděkování, někteří nás jezdí podporovat i ven. Hlavně pro fanoušky hokej hrajeme a jsme rádi, že chodí,“ podotkl kouč Kozlů.

Video, foto: Vítězná krasojízda Kozlů pokračuje, kapitán Koukal dal dvě branky

Trenéři se ani nemusí obávat, koho z dvojice Soukup – Sajdl postaví do brány. Oba gólmani mají skvělou formu. Proti Jihlavě vychytal čisté konto Sajdl a rozhodně to neměl jednoduché. Vychytal hodně příležitostí domácí Dukly. A Soukup předvádí parádní zákroky zápas co zápas. „To je pro nás skvělé. Sajdl dostal šanci v Jihlavě a poradil si výborně. Soukup podal parádní výkon proti Šumperku,“ chválil oba brankáře kouč Martínek. „Od toho se také odvíjí celá naše hra směrem dozadu. Pak si můžeme dovolit více v ofenzivě. Je to dobře nastavené. Kluci brankářům věří a vědí, že se na ně mohou spolehnout.“

Kolínští borci jedou v sobotu do Sokolova, který má jen o čtyři body méně. A pak přijdou na řadu dvě domácí lahůdky, které by si diváci neměli nechat ujít a měli by se na zimní stadion přijít podívat. Přijede věhlasný Vsetín (středa 18. ledna od 18 hodin - 3. místo, 68 bodů) a v minulé sezoně ještě extraligový Zlín (sobota 21. ledna od 17 hodin - 12. místo, 45 bodů). To jsou hodně zajímaví soupeři. „Pro nás je to velká výzva. Zlín sice není v komfortní zóně, ale pořád je to Zlín. O Vsetínu se nemá cenu bavit. Je to jeden z hlavních aspirantů na postup. Před námi i před fanoušky je to velká výzva. Co více chtít,“ dodal trenér Petr Martínek.