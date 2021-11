Hokejisté Kolína neprožívají zrovna úspěšné období. Pět ze šesti posledních utkání prohráli. Potýkají se především s příšernou koncovkou, v pěti prohraných střetnutích dali pouhých pět gólů. A to je opravdu hodně málo. Je jasné, že s tím budou chtít něco dělat. Výhru urvali Kolínští hned po reprezentační přestávce, když s posilami z Hradce Králové porazili druhé Litoměřice.

Nečeká je ale nic snadného. Prostějov je na páté příčce tabulky a má o patnáct bodů víc než oni. Navíc Jestřábi z posledních čtyř zápasů tři vyhráli. Kolínu by určitě vítězství vlilo novou krev do žil před sérií čtyř utkání s týmy, které jsou v tabulce právě v bezprostřední blízkosti kolem něj.

Kolín (30 bodů) totiž jede ve středu do Ústí nad Labem (32), v sobotu hostí Havířov (24) a hned v neděli Frýdek-Místek (36). Další sobotu hraje opět doma, to přijedou Benátky nad Jizerou (29).

Pravidla pro vstup návštěvníků na zimní stadion

Jak uvádí klubový web, je třeba dodržovat současná nařízená opatření. Dokladem o tzv. „bezinfekčnosti“ se nemusejí prokazovat osoby mladší 12 let, osoby ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejdříve 72 hodin před návštěvou. Osoby starší 18 let mají vstup povolen pouze pokud prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění covid-19, nebo jsou tzv. ve fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu.