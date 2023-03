Kolínu utkání proti silnému protivníkovi nesedlo, na ledě soupeře nedal ani jeden gól. Gólman Soukup inkasoval dva góly, další dva inkasovali Kozlové při hře bez brankáře.

Sen o postupu se začal hostujícím hokejistům rozplývat už v první třetině, kterou prohráli nejtěsnějším rozdílem. Plán Kozlů dostal velkou trhlinu ve 12. minutě, kdy se trefil Sihvonen. Ten byl jediným střelcem této periody. Výsledky na dalších dvou stadionech Kolínu nahrávaly, jenže modrobílí se nedokázali střelecky prosadit.

V prostřední části předvedli oba gólmani několik vynikajících zákroků. Hrál se svižný hokej, o něco lepší byli Vsetínští. Jenže druhé dvacetiminutovka gól nenabídla a domácí byli stále o malý krůček napřed a hosté naopak o něco dál od postupu. Velikou šanci na vyrovnání měli hosté v závěrečné minutě, ale puk skončil na břevně. Sudí situaci ještě přezkoumávali, ale nic platné.

Kolín se nehodlal vzdát a bušil na zadní vrátka Vsetína. Valaši ale odolávali, co jim síly stačily. Tvrdá rána přišla pro hosty na začátku osmé minuty, kdy se z mezikruží trefil Lichanec. Snahu měli Kozlové i nadále, na domácí to ale nestačilo. Pojistit výhru Vsetína mohl Rob v samostatném úniku, Soukup jeho pokus zastavil. Hosté se v závěru pokusili udělat něco s nepříznivým výsledkem při hře bez brankáře, ale dostali do prázdné brány třetí a čtvrtý gól. Naděje zhasla definitivně, Kozlové v letošní sezoně končí.

„Vloni jsem tady seděl a slavili jsme záchranu v soutěži, teď jsme sem jeli s tím, že se znovu pokusíme dobýt Lapač a uchovat si naději na předkolo play off, kdyby soupeři ztratili. Ti sice ztratili, ale my také,“ litoval jeden z kolínských trenérů Petr Martínek na pozápasové tiskovce. „Vloni jsem byl veselý, teď jsem smutný. Ale to je hokej. Podali jsme velmi dobrý výkon, ale bohužel se nám nepodařilo dát branku. Vsetín se dostal do hry přesilovkou, následně využil jednu šanci. Pak jsme byli ve druhé třetině snad i lepší a do třetí části jsme šli hop nebo trop. Tlačili jsme, ale branku jsme nedali. Vsetín přidal druhý gól. Hráli jsme vabank a dostali jsme dva góly do prázdné brány. Nedá se nic dělat, tak to je. Neuhráli jsme si to, nedali jsme branku, nezvítězili jsme, nemůžeme hrát předkolo. Jsme zklamaní,“ soukal ze sebe kouč kolínských Kozlů.

Branky a nahrávky: 12. Sihvonen (Přikryl, Bláha), 48. Lichanec (Hořanský), 58. Holec (Klhůfek), 59. Lichanec (Jenyš). Třetiny: 1:0, 0:0, 3:0.

Vsetín: Žukov – Kajínek, Jenáček, Němec, Česánek, Smetana, Ondračka – Jonák, Bērziņš, Rob – Holec, Klhůfek, Půček – Sihvonen, Přikryl, Bláha – Hořanský, Lichanec, Jenyš – Číp.

Kolín: Soukup – Aubrecht, Gaspar, Piegl, Kukla, Zajíc, Čáp, Naar, Jelínek – Novák, Koukal, Král - Sklenář, Matějček, Kadlec – Šedivý, Morong, Lang – Moravec, Pajer.