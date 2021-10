Přestože v první třetina branka nepadla, byla dost zajímavá. Zpočátku byla na obou týmech patrná důležitost utkání. Zápas ale nabíral tempo. Pár šancí měly oba týmy. Jenže kolínské borce srážela především jejich vyloučení. Těch bylo více než dost. A jednou hráli kozlové dokonce ve třech. Dvojnásobné oslabení ale ustáli. To byl možná jeden z nejdůležitějších momentů celého utkání.

Tím druhým mohla být úspěšná pětiminutovka domácích, ve které dali tři branky. Jako první se trefil kolínský Petržílka šikovnou tečí. Další dvě trefy ale zaznamenali hosté a chvilku po polovině zápasu vedli o gól. Pak ale zafungovala přesilovková souhra první řady a kapitán Šafránek srovnal. Chvíli nato pálil od modré Piegl a jeho ránu tečoval parádně Krejčík. A když využil fatální hrubice v hostující rozehrávce Veselý, byli kozlové na koni. Vedli o dvě branky.

S tímto vedením se mohli soustředit na dobrou defenzivu a nemuseli se tolik hnát do útoku. A to jim vycházelo. V závěrečné třetině padla jediná branka. Tu dal v předposlední minutě Štohanzl do prázdné brány a utnul tím poslední naděje Šumperka. Domácí už mohli slavit důležité vítězství.

Hlavním úkolem před zápasem bylo naplno bodovat. A to se povedlo. „Řekli jsme si, že je to pro nás vlastně zápas play off. Abychom udělali všichni maximum pro to, abychom vyhráli. Chtěli jsme zodpovědnost vůči parťákovi i vůči týmu. To jsme splnili a výsledek se dostavil. Šli jsme si pro tři body,“ měl radost jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.



Rozhodlo pět minut v prostřední periodě. Tak Kolín zasadil sokovi tři bodné rány. „Podle výsledku to tak je. My jsme ale hráli výborně už v první třetině, kde jsme hráli zodpovědně, jen se nám nepodařilo proměnit šance. Ve druhé části jsme se ujali vedení, rychle jsme o něj ale přišli. Obrovským vzepětím jsme proměnili šance v přesilovkách a otočili jsme skóre také. Díky odhodlání a nasazení jsme naprosto zaslouženě vyhráli,“ řekl kouč Kolína.

Druhým důležitým bodem výhry bylo to, že kozlové přežili v první části dvojnásobné oslabení. „Je to tak. Měli jsme obrovskou bojovnost, pochytali jsme množství střel a tohle od hráčů chceme. Aby do hry dávali všechno. I když ne pokaždé se to povede. Nám se to vrátilo. Touha po vítězství a herní disciplína rozhodly. I když tam byla některá zbytečná vyloučení, což nás mrzí. Ale takový je hokej,“ dodal Petr Martínek.

Kolín – Šumperk 5:2

Branky a nahrávky: 22. Petržilka (Kachyňa, Čížek), 34. Šafránek (Čáp, Král), 38. Krejčík (Piegl), 39. Veselý, 59. Štohanzl – 24. Pěnčík (Kindl, Vildumetz), 31. Spratek (Řezáč, Macuh). Třetiny: 0:0, 4:2, 1:0.



SC Kolín: Sajdl – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Kachyňa, Čížek, Váchal – L. Krejčík, Sklenář, Veselý – Jankovský Šafránek, Král – Dvořák, Štohanzl, Svoboda – Zumr, Matějček, Petržilka.



Draci Šumperk: Mokry – Drtil, Březák, Hrachovský, Řezáč, Dudycha, Rutar – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Scheuter, Macuh, Vachutka – Lednický, Kohút, Furch – Antoníček, J. Horký, Spratek.