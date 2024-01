Hokejisté Kolína prohráli už čtyři zápasy Chance ligy za sebou a velmi nepříjemně se na ně dotahují týmy ze spodku tabulky. Kozlové jsou jedenáctí s devětačtyřiceti body, na poslední Znojmo mají náskok už jen pěti bodů. Na dvanáctý Frýdek-Místek a třináctou Slavii mají náskok už jen dva body. Vedení klubu na to reagovalo a přivedlo posilu do ofenzivy, zkušeného Jana Kloze.

Hokejový útočník Jan Kloz. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Z druholigového Ústí nad Labem zamířil do Kolína šestatřicetiletý útočí Jan Kloz, přichází na střídavý start. Zkušený borec má za sebou sedm stovek zápasů v první lize. Pokud půjde vše podle plánu a podaří se vyřídit všechny náležitosti, mohl by nastoupit už v dnešním utkání Kolína na ledě Dukly Jihlava (17.30 hodin).

„Věříme, že Honza nám svými zkušenostmi pomůže a bude posilou týmu pro zbývající utkání základní části,“ okomentoval příchod Kloze na webových stránkách kolínského klubu sportovní manažer Kozlů Lukáš Krejčík.

Kolín se v letošní sezoně se střílením branek trápí. I to je důvod, proč přichází Kloz. A také fakt, že je zraněný kapitán Koukal, u kterého není jisté, zda v letošní sezoně ještě nastoupí. „Hledali jsme hráče, který by byl dostupný, ale v extralize i první lize je to pasé. Zabrousili jsme do druhé ligy. Honza Kloz má zkušenosti z extraligy i první ligy a už dneska v Jihlavě nastoupí. Uvidíme, jaký pro nás bude přínos, řekl jeden z dvojice trenérů Petr Martínek.

Při zápase s Porubou utrpěl zranění hlavy Ouřada, ten je ale fit a také nastoupí. „Ouřada je v pořádku, ale vypadl nám Morong kvůli zranění,“ dodal Martínek před středečním zápasem na ledě jihlavské Dukly.