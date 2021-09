Kolín – Slavia Praha 4:3

Kolín, Kolín! Kozlové do toho! Tyto pokřiky zní po celém městě ještě nyní. A ozvěna daleko za Kolínem. Byly to nervy, ale vyšlo to. Více než jedenáct stovek diváků si přišlo na své. Byl to opět boj do poslední vteřiny. Se šťastným koncem pro Kozly.

Ti vlétli do utkání naprosto fantasticky. Asi tak, jak si představovali. Prostě parádně. Už po necelých dvou minutách měli totiž dvoubrankový náskok. A to pořádně nastartovalo i domácí fanoušky. Diváci byli ve varu, stadion se klepal v základech. Kolín se ale postupně dostával pod velký tlak soupeře. Hlavně proto, že hrál třikrát za sebou k krátkém rozmezí v oslabení. Hráči ale dřeli na hranici sebeobětování. Padali do střel, jakoby šlo o medaili na mistrovství světa.

Jak se povedl start do zápasu domácím v první třetině, podobně začali prostřední periodu také hosté. Po minutě vsítili kontaktní branku. Naštěstí pro Kozly jen jednu. Bylo to v přesilové hře, kdy souhru Slavie zakončil Žejdl. A Kolín se mohl opět nadechnout. A nadechli se pěkně zhluboka. Na začátku 29. minuty udeřil Veselý a rázem vedli domácí o dva góly. A ještě veseleji bylo o chvíli později, kdy nabil Jankovský na modrou Čápovi a jeho rána rozvlnila síťku za slávistickým gólmanem. Slavia se hnala za gólem, proti byl ale výborně chytající Kiviaho v kolínské svatyni.

Domácí si nepohlídali ani nástup do třetí třetiny. Hosté je rychle zamkli před gólmanem a Kafka mířil přesně. Slavii stačilo čtrnáct vteřin. Hosté nabírali tempo a Kozlům bylo pořádně horko. V závěrečné části ale držel domácí nad vodou fantastickými zákroky Kiviaho. Ten lapil hned několik tutovek soupeře. V závěru hrála Slavia opět přesilovou hru a byla z toho kontaktní branka. Pětatřicet vteřin před sirénou. Domácí ale vítězství s vypětím všech sil uhájili.

Na domácí straně zavládla obrovská euforie. „Jsme šťastní, že máme tři body. Doufám, že na to navážeme v dalších zápasech,“ řekl kouč vítězného celku Petr Martínek.

V závěru to ale byly pořádné nervy. „No to je pravda. Budu se muset podívat na video, bylo to velké nervové vypětí,“ usmíval se Martínek. „Slavie je v současné době na špici tabulky. Z její strany došlo možná trochu k podcenění na naší stranu, ale my jsme vstoupili do zápasu fantasticky a dali jsme dva rychlé góly. Pak jsme utekli i ve druhé třetině a v poslední jsme zuby nehty bránili vedení,“ ulevil si kouč Kozlů.

Diváci hnali kolínský tým za vítězstvím. „Atmosféra byla fantastická. K tomu přispěli i hostující příznivci. Bylo to skvělé a naši fanoušci nás dotlačili k vítězství. Za to jim patří dík. Hráči nic nevypustili, padali do střel, bojovali a hráli s nadšením,“ dodal kouč Kozlů.

Branky a nahrávky: 1. Štohanzl (Jankovský, Z. Král), 2. Kachyňa (Petržilka, Šafránek), 29. J. Veselý (Šafránek, Z. Král), 33. Čáp (Jankovský) – 22. Žejdl (Kafka, Poletín), 41. Kafka (Kružík, T. Knotek), 60. M. Ondráček (D. Krejčí, T. Knotek). Třetiny: 2:0, 2:1, 0:2.

SC Kolín: Kiviaho – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Kachyňa, Čížek, Váchal - J. Sklenář, Šafránek, Petržilka – Jankovský, Štohanzl, Z. Král – L. Krejčík, Morong, J. Veselý - Zumr, Matějček, Poppel.

Slavia Praha: Michajlov - D. Krejčí, Veber, Barák, Zelingr, T. Duda, R. Havel – Kafka, T. Knotek, Kružík – Vlček, Žejdl, Michnáč - J. Doležal, Poletín, M. Ondráček - Jaroslav Brož, Kern, Šteiner.