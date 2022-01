Sotva se diváci nadechli, už museli řvát gól. V polovině čtvrté minuty přišla kolínská nenápadná akce, nenápadný švih Sklenáře a puk prosvištěl okolo bezmocného Michajlova. Skvělá vzpruha pro modrobílé barvy. A další šance na sebe nenechaly dlouho čekat. Bylo jich více než dost, ale s jejich proměňováním byli Kolínští na štíru. Svůj um musel také předvést gólman Lukeš, bylo ale patrné, že si z extraligového zápasu s Kometou Brnu přenesl výbornou formu. Po první třetině vedli domácí jen gól a to hlavně proto, že neproměnili další vyložené příležitosti.

V podobném duchu se nesla také prostřední část. Také v ní padl jediný gól a také ho měli na svědomí kozlové. Král využil fatální hrubice slávistické defenzivy a ve výhodné pozici se nemohl zmýlit. Po čtyřiceti minutách tak měli o hodně blíže k vítězství kolínští hokejisté. Zkraje 37. minuty byl nešetrně na mantinel naražen kanonýr Veselý, který ihned zamířil do šaten. Diváci očekávali, zda se na ledě ještě objeví.

Dobře vstoupili kozlové i do závěrečné periody. Miškář ovšem pálil v dobré pozici je do tyče. O chvíli později museli domácí zpozornět. Krát schytal tvrdý úder od Šteinera, ten dostal pět minut plus do konce utkání. Přesilovku začali Kolínští neslavně. Propadli v útočném pásmu, Žejdl v přečíslení dva na jednoho zvolil střelu a připravil Lukeše o čisté konto. Odpověď ale byla více než rychlá. Elitní formace ukázala za jednadvacet vteřin svoji sílu a Šafránek zasunul puk za Michajlovova záda. V téže přesilovce zafungovala pro změnu hradecká spolupráce a na konci akce byl Štohanzl. Čtvrtý gól výrazně přiblížil domácí k úspěšnému výsledku. S blížícím se koncem utkání bylo jasné, že všechny body zůstanou doma. To navíc potvrdil Morong. Nastavil hokejku na parádní přihrávku od Piegla a stadion mohl vybouchnout.

Kolín – Slavia 5:1

Branky a nahrávky: 4. Sklenář (Zorko, Veselý), 27. Král, 45. Šafránek (Jankovský), 48. Štohanzl (Miškář, Kukla), 58. Morong (Piegl, Štohanzl) – 45. Žejdl (Duda). Třetiny: 1:0, 1:0, 3:1.



SC Marimex Kolín: Lukeš – Piegl, Kukla, Pinkas, Niko, Zorko, Váchal – Král, Šafránek, Jankovský – Veselý, Štohanzl, Sklenář – Miškář, Matějček, Krejčík – Petržilka, Morong, Síla.



HC Slavia Praha: Michajlov – Veber, Krejčí, Hovorka, Duda, Havel, Zelingr – Kružík, Žejdl, Všetečka – Šteiner, Kern, Pšenička – Vlček, Poletín, Doležal – Soukup, Havrda, Petrov.