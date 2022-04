„Vzhledem k tomu, že sezona skončila relativně brzo, i když úspěšně, máme možnost si zahrát s Kladnem, a rozloučit se tak s diváky. Těšíme se. Měl by přijet i Jarda Jágr a Tomáš Plekanec, dvě legendy českého hokeje. Věřím, že se diváci přijdou se sezonou rozloučit. Myslím, že to bude důstojná tečka,“ řekl trenér kolínských hokejistů Petr Martínek a pozval fanoušky do ochozů.