Frýdek-Místek, kterému vůbec nevyšel start do nového ročníku Chance ligy a měl na kontě jedinou tříbodovou výhru, byl dalším soupeřem kolínských hokejistů. Kozlové na tom byli před vzájemným zápasem o poznání lépe. A roli mírného favorita na ledě soupeře prokázali. Na tři body jim stačil jediný gól, který dal na konci první třetiny Morong. A tým držel nepřekonatelný gólman Soukup, ten předvedl několik parádních zákroků a udržel druhou nulu v sezoně.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Sokolov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Frýdek-Místek – Kolín 0:1

Do zápasu vstoupili rozhodně lépe domácí hokejisté, kteří měli navrch. Svoji optickou převahu ale nedokázali zužitkovat, stejně jako své dvě přesilové hry. Dvě a půl minuty před koncem první třetiny ujeli Kozlové po chybné kombinaci před Soukupem do rychlého brejku, na jehož konci byl Morong. Domácí se dožadovali faulu na brankáře Mokrého, ale marně.

Podobně vypadala i druhá perioda, v níž byli o dost aktivnější domácí. Jenže proti nim stál nachystaný gólman Soukup, který předvedl několik parádních zákroků. Především díky němu vedli Kozlové fotbalovým výsledkem i před poslední třetinou.

Kolín bránil svůj těsný náskok zuby nehty. Dařilo se mu to dobře, i když ve střelbě byli domácí hokejisté rozhodně aktivnější. Znovu ale naráželi na skvělého Soukupa, který si připsal druhou nulu v sezoně. Kozlové se tak mohli těšit ze čtvrté výhry v sezoně, naopak Frýdek musel skousnout už sedmou porážku.

V dalším kole soutěže hraje Kolín opět doma, v sobotu bude od 17 hodin hostit Prostějov.

Ohlasy po utkání

Martin Janeček (trenér HC Frýdek-Místek): Zápas ukázal, že umíme hrát parádní hokej, ale bohužel bez branek se nedá vyhrát žádné utkání. S tou naší produktivitou musíme něco udělat. Na druhou stranu byla na hráčích už vidět křeč, ale viděli jsme, že obrovsky chtějí. Celý zápas bruslili a já si troufnu říct, že jsme měli celé střetnutí jednoznačnou převahu. Škoda, že jsme prostě prohráli takovým gólem. Já si o tom myslím své, dle mého neměl být uznaný, ale tak to dopadlo a my na něj měli odpovědět brankou. Bylo to o brankách, jelikož klukům nemůžu vyčíst ani slovo, tedy kromě té koncovky. I tam si ale stojím za tím, že už to bylo jenom v křeči, že to chtělo možná více klidu a šikovnosti. Teď je ta situace tak na pytel, že samozřejmě čím více ti kluci chtějí, tak tím víc to nejde.

Petr Martínek (trenér SC Marimex Kolín): Tak věděli jsme, v jakých situacích se obě mužstva momentálně nachází. Potřebovali jsme bodovat a s tím jsme sem i cestovali. Samozřejmě domácí byli hodně aktivní a dá se říct, že povětšinu času měli kotouč ve svém držení. Byli aktivnější v útočném pásmu. Nám se podařilo dát v první třetině jednu branku a pak jsme obrovskou vůlí a touhou ten zápas vyhráli. My jsme tedy nesmírně šťastní, pro domácí je ten výsledek samozřejmě asi dost krutý, když si vezmeme poměr držení kotouče a tak dále. Ale to je prostě hokej, to je sport. Uznávám, že domácí byli lepší, ale naše vůle byla tak velká, že jsme to dokázali urvat. Musím určitě pochválit všechny hráče, padali jsme do střel, hodně jsme jich takto pochytali.

Branka a nahrávka: 18. Morong (Král). Třetiny: 1:0, 0:0, 0:0.

HC Frýdek-Místek: Mokrý – Urbanec, Haman, Výtisk, Š. Havránek, D. Kowalczyk, Hrachovský, Homola – Hotěk, Hudeček, Svačina – Haas, R. Veselý, Walega – Macháček, Toman, Doktor – Cedzo, Geidl, Ramik.

SC Marimex Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Piegl, Naar, Hampl, Koštoval – Dlouhý, Skořepa, Pajer – Ouřada, Koukal, Z. Král – Síla, P. Moravec, Vrhel – D. Šedivý, Morong, Gajda – Bernat.