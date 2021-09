Ve třetí části mohly strhnout vedení na svou stranu oba celky. Nakonec se to ale povedlo tomu domácímu. Rozhodující se ukázala další početní výhoda Litoměřic, kterou necelých sedm minut před koncem přetavil Koláček, tečující další Válkův pokus od modré. V závěru ještě Sihvonen pečetil třetí litoměřickou výhru do prázdné brány.

Kozlové nabrali v závěru úvodní třetiny dvoubrankovou ztrátu. Domácí Kracík nejdříve ztrestal vyloučení Šafránka, po chvíli se radoval i nekompromisně zakončující Pajer. Hosté ale pohotově odpověděli Morongem a od té chvíle to znovu byla přetahovaná o jediný gól.

Dvakrát dorovnali skóre, potřetí se to už nepovedlo. Hokejisté Kolína bod získaný domácí stíhačkou s Vrchlabím v Litoměřicích nerozšířili, ve třetím kole Chance ligy padli 3:5. Kališníci rozhodli v závěrečné části, tři góly vstřelili v početní výhodě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.