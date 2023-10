Kolínští hokejisté se mohou zatím v letošní sezoně spolehnout na precizní defenzivu, v obranné činnosti jsou co do počtu inkasovaných gólů nejlepší v celé soutěži. Zato se střílením branek jsou na štíru. V dalším kole Chance ligy hráli na ledě Litoměřic, které měly v tabulce o jediný bod více. Domácí ale z posledních čtyř utkání tři vyhráli. A v posledním zápase porazili i Kozly, těm na body dvě branky nestačily.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Sokolov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Litoměřice – Kolín 4:2

Domácí šli do zápasu s vědomím, že z posledních čtyř zápasů tři vyhráli. Kozlové zase brali dva body na svém ledě s Třebíčí. A jako první skórovali právě hosté. V 11. minutě vyrobili hosté chybu ve vlastním obranném pásmu, Ouřadovu dělovku ještě gólman Pařík vyrazil, ale na dorážku Vrhela už byl krátký.

Stav se pak měnil až ve druhé třetině. Uteklo něco málo přes dvě minuty, když Soukupa překonal Costa. Domácí ujeli do přečíslení, Kordula parádně našel Costu a ten měl úplně odkrytou bránu. Vyrovnat pro něj bylo snadné. Litoměřice dokonaly obrat na začátku 34. minuty, kdy rychlo akci a po několika přihrávkách zakončil Sihvonen.

Do Kolína Sparta nepřijede. Klokani byli nad síly třetiligového celku

Na tahu tak byli hosté. Vyrovnat se jim podařilo hned na začátku třetí třetiny, když využili přesilovou hru. Domácím se nepovedlo vyhodit puk do středního pásma, ránu Němce Pařík zase vyrazil a na konci situace byl zkušený Skořepa. Z vyrovnaného skóre se hosté neradovali dlouho, ani ne po třech minutách proměnily i Litoměřice převahu jednoho muže na ledě. Po obléhání Soukupovy brány se k puku dostal Korkiakoski, který v minulé sezoně působil u Kozlů a téměř z nulového úhlu poslal domácí do vedení. Tři minuty a dvanáct vteřin zbývalo do konce základní části, když se podruhé v zápase trefil Costa a Litoměřice odskočily do dvougólového náskoku. S tím už šlo těžko něco dělat, zvláště když byl minutu před koncem vyloučený Skořepa.

Branky a nahrávky: 23. Costa (Kordule), 34. Sihvonen (Černohorský, Ton), 45. Korkiakoski (Černohorský, Krutil), 57. Costa – 11. Vrhel (Morong, Ouřada), 41. Skořepa (Němec, Kolmann). Třetiny: 0:1, 2:0, 2:1.

HC Stadion Litoměřice: Pařík – Tomek, Krutil, Husák, Strejček, Aubrecht, Černohorský, Pavlák – Guman, Jícha, Svoboda – Sihvonen, Kuťák, Ton – Koláček, Korkiakoski, Toman – Kordule, Costa, Vitouch.

SC Marimex Kolín: Soukup – Kolmann, Pinkas, Gaspar, Hampl, J. Šedivý, Piegl, Němec – Král, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Morong, Vrhel – Pajer, Moravec, Síla – Lang, Bernat, D. Šedivý.