V sobotu před svými fanoušky prohráli, reparát mohli složit hned o dva dny později. Kolínští hokejisté hráli v dalším kole Chance ligy opět na svém zimním stadionu, soupeřem jim byla Třebíč, která měla v tabulce soutěže o tři body více. Šedesát minut základní hrací doby nerozhodlo, rozuzlení přineslo prodloužení, v němž se trefil v přesilové hře Chalupa.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Sokolov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Třebíč 2:1 pp

Trenér Petr Martínek se po minulém zápase zamýšlel nad tím, že na jeden gól vyhrávat nejde. A měl pravdu, to se potvrdilo i v dalším utkání. Alespoň ne za tři body.

Na první pohled bylo patrné, že Třebíč neprodá svoji kůži v Kolíně lacino. Oba celky se snažily vsítit gól jako první, ale dobývání branek bylo dlouho marné. Jako první odšpuntovali gólové oslavy hostí. Berka se protáhl do blízkosti branky, v tísni nahodil puk před branku, kde si jej betonem srazil do sítě Soukup. Nešťastný moment pro domácí hokejisty, kteří už s výsledkem nedokázali do konce první třetiny nic udělat. Jejich střelecká převaha nebyla žádná, na Strmeně vyslali osm pokusů, kolínský gólman čelil sedmi střelám.

Obrovskou příležitost na vyrovnání měl na začátku 26. minuty Pajer, jeho pokus ale jen orazítkoval tyč třebíčské svatyně. Kozlové se více tlačili do zakončení, ale Strmeň odolával. Za čtyřicet minut puk za svá záda nepustil. A že měl několikrát namále. Aktivita Kozlů byla zřejmá, o čemž vypovídá o počet dvaadvaceti střel oproti dvanácti hostujícím. Jenže v těsném vedení byla nadále Třebíč.

Nevídané. Býchory dohrávaly bez čtyř vyloučených hráčů

To jí vydrželo přes čtyři minuty poslední třetiny. Pajer přece jen „odemkl“ hostujícího brankáře parádní trefou. Puk schoval mezi nohama obránce a zamířil náramně, Strmeň měl zcela zakrytý výhled. Za půl minuty mohlo být všechno zase jinak. Král fauloval Vodného a sudí nařídili trestné střílení. Toho se ujal sám faulovaný, dostal se do těsné blízkosti Soukupa, puk ale poslal těsně vedle tyče. Více se už v závěrečné třetině neodehrálo a zápas šel do prodloužení.

V čase 63:17 fauloval hostující Vodný, který ve třetí třetině neproměnil trestné střílení a Kozlové dostali možnost přesilové hry čtyři na tři. Toho využili dokonale, když rozhodl minutu a tři vteřiny před koncem Chalupa.

„Bylo to nesmírně těžké utkání, do kterého jsme nevstoupili dobře a první třetinu jsme prospali. Byli jsme Malátní, chyběly emoce. Zaslouženě jsme prohrávali, když jsme udělali chybu, kterou soupeř potrestal,“ řekl Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. O přestávce jsme si něco vyříkali, řekli jsme si, co musíme zlepšit, především tempo a agresivitu. Od druhé třetiny jsme byli lepším týmem. Takže když to shrnu, hosté byli lepší první třetinu, my další dvě. A to se nám vrátilo v prodloužení, kdy jsme po zásluze rozhodli o tom, že jsme získali dva body,“ vyprávěl kolínský kormidelník.

Ve středu jedou Kozlové do Litoměřic, utkání začne v 17.30 hodin. Doma budou hrát opět v sobotu, to od 17 hodin přivítají Vsetín. „V Litoměřicích se musíme pokusit urvat nějaké body, pokud možno co nejvíce. To je hlavní cíl. Věřím, že by nás mohla povzbudit tato výhra,“ dodal Martínek.

Branky a nahrávky: 45. Pajer (Moravec), 64. Chalupa (Ouřada) – 13. Berka (Poizl). Třetiny: 0:1, 0:0, 1:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Kolmann, Pinkas, Gaspar, Hampl, Naar, Piegl, J. Šedivý – Z. Král, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Vrhel, Chalupa – Pajer, Moravec, Síla – Lang, Morong, D. Šedivý.

SK Horácká Slavia Třebíč: Strmeň – Bořuta, Furch, Štebih, Vodička, Kříž, Poizl, Baláž – Dočekal, Bittner, Ferda – Vodný, Michálek, Michalčuk – Matyáš Svoboda, Berka, Frömel – Matěj Svoboda, Horváth, Stehlík.