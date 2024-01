/VIDEO, FOTO/ Hokejistům Kolína to na Třebíč v letošní sezoně opravdu jde. Po dvou vítězstvích (2:1 po prodloužení doma a jasné výhře 6:1 na ledě soupeře) porazili Horáckou Slavii i potřetí. Tentokrát před vlastními fanoušky. Byla to těsná výhra o jediný gól, vítěznou trefu si připsal Vrhel. Třebíč patří mezi nejlepší celky Chance ligy a jeho skalp je hodně cenný.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Třebíč (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Třebíč 2:1

Kolínští hokejisté se psychicky posílili v minulém kole, kdy porazili po nájezdech Prostějov. Tentokrát jim na výhru stačily dva góly.

Každá třetina nabídla jednu branku. V úvodní části se trefil pouze hostující Ondráček, to běžela devátá minuta. Puk se sotva došoural za záda Soukupa. Do té doby byli gólmani skoro bez práce a také po této trefě mnoho šancí k vidění nebylo. Obě obrany precizně střežily svá území před gólmany. Na konci třetiny měli domácí štěstí, když zazvonila tyč za Soukupem.

K vyrovnání pomohla Kozlům přesilová hra. V ní ukázal svůj velký přehled kapitán Koukal, který napřáhl na střelu, ale puk poslal parádně na hokejku Ouřady a ten zavěsil. Domácí srovnali v polovině utkání.

Třetí dějství slibovalo napínavou a urputnou bitvu, což se také potvrdilo. Ale šťastnější byli nakonec domácí. Těm pomohla fatální chyba hostujícího Vodného. Ten ztratil puk na útočné modré, když podklouzl, toho se zmocnil Vrhel a v samostatném nájezdu překonal Jekela podruhé. A tím byl gólový účet podtržen. V závěru se Třebíč snažila o vyrovnání, obrana spolu se Soukupem pracovali dokonale a tři body zůstaly v Kolíně.

„Jsme nesmírně rádi, že jsme zvítězili. Třebíč se prezentuje obrovsky defenzivním stylem hry a my jsme věděli, že bude těžké se přes ně dostat. Vůlí a bojovností a také velkým chtěním jsme to ale dokázali a dali jsme o gól víc než soupeř,“ radoval se Petr Martínek, jeden z kolínského dua trenérů. „Máme tři body a za to jsme strašně rádi. Každý bod se počítá, a tři body se čtvrtým celkem tabulky jsou nesmírně cenné,“ dodal Martínek.

V rozjeté soutěži budou hokejisté Kolína pokračovat už ve středu, kdy vyrazí na led Litoměřic. Utkání začne v 17.30 hodin. Doma se opět Kozlové představí v sobotu, to budou hostit už od 16 hodin Vsetín.

Branky a nahrávky: 31. Ouřada (Koukal), 51. Vrhel – 9. Ondráček (Kučera). Třetiny: 0:1, 1:0, 1:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Gaspar, Hampl, Němec, Piegl, Kolmann, Sýkora, Häusler – Král, Koukal, Vrhel – Lang, Skořepa, Chalupa – Ouřada, Morong, Síla – Gajda, Moravec, Naar.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Baláž, Bořuta, Vodička, Štebih, Furch, Poizl – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Michálek, Vodný – Ondráček, Kučera, Matyáš Svoboda – Michalčuk, Malý, Matěj Svoboda.