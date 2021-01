Kozlové to myslí s play off vážně. Proti Havířovu doma zase váleli

Dvacet sedm. Tolik bodů měli před čtvrtečním vzájemným zápasem Chance ligy hokejové celky Kolína a Havířova. Bylo jasné, že by se mohlo jednat o vyrovnané utkání. A to také zřetelně dokumentuje konečné skóre. Kozlové vyhráli v domácím prostředí těsně 3:2. Ve střehu ale museli být do poslední vteřiny.

Utkání 1. české hokejové ligy mezi mužstvy SC Kolín a VHK ROBE Vsetín se hrálo ve středu 16. září 2020. | Foto: Deník / Michal Bílek

Kolínští hokejisté se nesou na vlně domácích vítězství. Ze svého zimního stadionu udělali téměř nedobytnou tvrz. Proti Havířovu to bylo už čtvrté za sebou. Vylepšit by potřebovali bilanci na hřištích soupeřů, kde jim to výsledkově vůbec nejde. A Havířov? Ten prohrál počtvrté v řadě a po vánoční přestávce to byla jeho osmá porážka z devíti zápasů. Jeho bídná série tak pokračuje i nadále. Skóre zápasu se měnilo poprvé v jedenácté minutě. Dvě vteřiny po tom, co se vrátil kolínský Síla z trestné lavice za příliš mnoho hráčů na ledě, Havířov udeřil. Hosté rozehráli parádní kombinaci na jeden dotek a Adamský měl celkem snadnou pozici. Kozlové se hnali za vyrovnáním. Jenže havířovský gólman Stezka byl stále stoprocentní. Akce střídala akci i ve druhé třetině. Blízko vyrovnání byl domácí Král, ale puk zavezl blízko ke gólmanovi a ten mu radost překazil. Podobně dopadlo o přečíslení Zumra s Krejčíkem, když po jejich akci pálil Veselý, následná teč Zumra ale v bráně také neskončila. Vyrovnáno bylo v polovině střetnutí. Zumrova přihrávka od mantinelu měla oči a Krejčík zamířil také parádně. Gólman hostí se mohl za střelou jen ohlédnout. Dvě minuty nato bylo na domácí střídačce ještě veseleji. Kapitán Šafránek našel svoji přesnou přihrávkou perfektně najetého Jankovského a ten se trefil nad rameno Stezky parádně. Kozlové byli o krůček vepředu a to jim svědčí. V závěrečné třetině narůstal tlak hostujícího mužstva. Ten přibrzdilo až vyloučení Rudovského. Pak ale zase zaúřadovali domácí borci. Střelec druhé kolínské branky Jankovský vybídl ke skórování Krále a ten nabídkou nepohrdl. Náskok dvou gólů devět minut před koncem základní hrací doby byl pro domácí více než příjemný. O méně příjemnější byla pro Kozly čtyřiapadesátá minuta. To napřáhl zcela volný Seman z bezprostřední blízkosti a Sajdl byl bez nároku. A bylo tady drama. V závěrečných minutách byli spíše nebezpečnější domácí hokejisté, kteří ustáli i havířovskou hru bez brankáře a mohli se tak radovat z dalšího domácího triumfu. Kolínští Kozlové si tak výrazně řekli o play off, se třiceti body jsou na třináctém místě tabulky, na dvanácté Benátky nad Jizerou ztrácí jen dva body a mají zápas k dobru. V sobotu jede Kolín do Ústí nad Labem. SC Kolín - AZ Heimstaden Havířov 3:2 (0:1,2:0,1:1)

Branky a nahrávky: 31. L. Krejčík (Zumr, J. Veselý), 33. Jankovský (Šafránek, Husa), 52. Z. Král (Jankovský, Husa) – 11. Adamský (Rašner, Rudovský), 54. F. Seman (Doktor, Chroboček). Rozhodčí: Luděk Pilný, Lukáš Květoň – Ondřej Bohuněk, Petr Bělohlav. SC Kolín: Sajdl – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Váchal, Muška – Němec, J. Stehlík, Semirád – R. Martínek, Petržilka, Štohanzl – Síla, J. Veselý, Zumr – L. Krejčík, Z. Král, Šafránek – Jankovský. AZ Heimstaden Havířov: Stezka – Rašner, Bořuta, Chroboček, Lytvynov, Kachyňa, R. Havel, Mrowiec – Doktor, F. Seman, O. Procházka - Adamský, Prokeš, Horváth – Rudovský, Maruna, Petriska – Mastič, Mrva, Kořenek.