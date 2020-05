S kým budou kolínští hokejisté hrát v prvním kole Chance ligy, ještě není jasné. Aktiv první ligy nastínil možný systém soutěže, ale rozlosování ještě jasné není. Systém, který vznikl na aktivu Chance ligy, nebude platný, dokud ho neschválí Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. Do té doby nebude známé ani rozlosování. Chytřejší tedy budeme v průběhu června. V tu dobu taky začne prodej permanentek.

Hokejisté Kolína (v modrém) porazili Tábor 2:1. | Foto: Jan Kobzáň

Navrhovaný systém. Dvoukolově každý s každým, tedy 36 utkání. Tato část bude končit v lednu. Pak se týmy rozdělí na dvě skupiny. Týmy na 1. až 10. místě budou hrát každý s každým doma - venku. Celkem 18 utkání. První čtyři pak automaticky postoupí do čtvrtfinále play off. Zbylá šestka si to rozdá o další místa v play off.