/VIDEO, FOTO/ Potřetí v této sezoně Chance ligy změřili hokejisté Kolína síly s jihlavskou Duklou. V předešlých dvou zápasech byli úspěšnější borci z Vysočiny a na kolínském ledě tomu nebylo jinak. Stejně jako v prvním zápase v Kolíně nerozhodlo šedesát minut, hosté si druhý bod sebrali v prodloužení díky gólu Čachotského.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Jihlava (4:5 pp) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Jihlava 4:5 po prodloužení

Prvních deset minut se nic zásadního nestalo, oba brankáři byli bez zákroku. Jen domácí fanoušci rozbalili v desáté minutě obří transparent k desátému výročí založení fanclubu KOZLA NOZDRA, začaly se dít věci. Kolín byl v úvodních minutách aktivnější, jenže úvodní branku dali hosté. Za pět minut vyrovnal milimetrovou ranou do šibenice Morong, ale to nebylo zdaleka všechno. Hosté proměnili přesilovou hru, což je situace, která jim v letošním ročníku vůbec nejde. A ve stejné minutě přidali ještě třetí gól. Odpověď Kozlů byla velice rychlá a za pár vteřin snížil Síla.

Na začátku druhé části hrály oba týmy přesilovou hru, skóre se ale nepohnulo. I prostřední periodě se na góly čekalo hodně dlouho. A zase to byli hosté, kteří jako první skórovali. Ani dvougólové manko s domácími neotřáslo a mužem okamžiku se stal Vrhel, který během minuty dvěma zásahy srovnal. Vyrovnaný stav sliboval velké drama před poslední dvacetiminutovkou.

Bez branek skončila poslední část. Oba celky se soustředily především na to, aby neinkasovaly. Defenziva byla na prvním místě, nikdo nechtěl udělat chybu. Šance na rozhodnutí se naskytla Kolínu tři a půl minuty před koncem, kdy byl vyloučen hostující hráč, s přesilovkou ale Kozlové nenaložili vůbec dobře.

A tak došlo na prodloužení. V něm dlouho drželi puk domácí hokejisté, jenže pak přišel faul kolínského Síly a Jihlava dostala možnost přesilové hry. Tu proměnil minutu a čtvrt před vypršením pětiminutového nastavení kanonýr Čachotský.

„Myslím si, že diváci viděli parádní hokej z obou stran. Hra byla nahoru - dolů, soupeř se dostal do do vedení 3:1, ale my jsme obrovskou vůlí a touhou se do zápasu vždycky vrátil. Ať už to bylo o dva góly. Ale bohužel, i když se nám podařilo potom vyrovnat, tak jsme chtěli ještě minimálně bod navíc, ale v prodloužení jsme byli vyloučení a soupeř přesilovku využil a bere dva body, my bereme jeden. Na jednu stranu můžeme být rádi, kvůli tomu jak jsme prohrávali. Na druhou stranu i my jsme si vypracovali nějaké šance, ale shořeli jsme opět v přesilovkách a to si myslím, že byl takový definitivní zlom v tom, že jsme brali jenom jeden bod a soupeř nějakou přesilovku využil,“ hodnotil utkání na pozápasové tiskovce jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.



„Během průběhu zápasu jsme si možná mysleli na tři body. Ale vlastně paradoxně byla kolínská nejhorší třetina ta první, tak jsme ji vyhráli 3:2. A prostě se nám po několikáté stalo, že jsme vedli o dva góly a ten zápas jsme nedotáhli do vítězného konce, i když třeba ten čtvrtý gól, kdy Kolín vyrovnával, to bylo od jedněch do druhých nohou a potom do brány. Ale vyhrálo se, zvládli jsme zápas aspoň za dva body,“ řekl k utkání Karel Nekvasil z tábora Dukly Jihlava.

Další zápas hraje Kolín až v pondělí 18. prosince, kdy se představí na ledě pardubické rezervy. Tam začne duel v 18 hodin.

Branky a nahrávky: 16. Morong, 19. Síla (Ouřada, Morong), 37. Vrhel (Král), 38. Vrhel (Kolmann) – 11. Jelínek (Havránek), 18. Brož (Čachotský), 18. Ozols, 36. Menšík (Brož), 64. Čachotský.

Třetiny: 2:3, 2:1, 0:0, - 0:1.

SC Marimex Kolín: Soukup – J. Šedivý, Hampl, Němec, Piegl, Kolmann, Gaspar – Král, Koukal, Vrhel – Pajer, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Morong, Síla – Gajda, Moravec, D. Šedivý.

HC Dukla Jihlava: Beran – Ozols, Bilčík, Chvátal, Dundáček, Kočí, Kolář (A), Vala – Cachnín, Bartoš, Čachotský – Jelínek, Havránek, Harkabus – Burkov, Kuprijanov, Štefančík – Brož, Menšík, Pořízek.